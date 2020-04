‘FOX Sports dreigt miljoenen aan tv-gelden niet uit te keren’

FOX Sports heeft gedreigd de televisiegelden over dit kwartaal niet meer uit te keren, als nu al een totale annulering van de Eredivisie op verzoek van een aantal clubs plaatsvindt, zo verzekert het Eindhovens Dagblad vrijdag. Het regionale dagblad baseert de berichtgeving ‘op meerdere bronnen’ en schrijft dat de televisiezender heeft aangegeven de betalingen per half april te willen bevriezen.

FOX Sports heeft een twaalfjarig contract met de Eredivisie en betaalt daarvoor gemiddeld tachtig miljoen per jaar: van ruim zestig miljoen in 2013 naar uiteindelijk honderd miljoen per jaar in 2025. In gesprek met De Telegraaf weigerde directeur Frank Rutten aan te geven of de laatste 22 miljoen euro, het bedrag van het laatste kwartaal van het seizoen, wordt betaald, ongeacht de uitkomst wat betreft het restant van de competities. “Inhoudelijk ga ik niet op het contract in, maar dat wij sowieso betalen, zoals ik in de media las, is geen mededeling vanuit FOX Sports”, verzekert Rutten aan het dagblad.

Eredivisie-aanvoerders: 'Nu klappen wij voor jullie'

Zonder dit bedrag komen meerdere clubs in acute liquiditeitsproblemen, maar De Telegraaf stelt dat de zender geen andere keuze heeft. “In het vuistdikke televisiecontract tussen FOX Sports en ECV staat geen force majeure verklaring, zodat FOX Sports zich niet kan beroepen op overmacht om het laatste kwartaalbedrag niet over te maken. Een tweede contract tussen FOX Sports en de clubs weigerde Mattijs Manders (directeur van de Eredivisie CV, red.) trouwens te openbaren, tot onvrede van enkele clubs.”

Maarten van Rooijen, woordvoerder van FOX Sports, gaf in gesprek met Voetbal International aan dat wordt gewacht op een beslissing van de KNVB. “De overheid en het RIVM kijken ook niet verder dan vier weken. Het lijkt ons raadzaam om te bezien hoe hun maatregelen en adviezen zich de komende tijd ontwikkelen in plaats van nu op voorhand overhaaste besluiten te nemen.”

De KNVB hoopt nog steeds dat de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie vóór 3 augustus worden uitgespeeld, mits het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zegt dat de bestrijding van het coronavirus dat toelaat. Het doemscenario is dat het seizoen al is afgelopen. Dat zal de meeste financiële gevolgen hebben.