Nagenieten: Robert Lewandowski maakt vijf goals binnen negen minuten

Robert Lewandowski verpletterde in september 2015 vrijwel alle Bundesliga-records met een historische invalbeurt. De aanvaller van Bayern München scoorde vijf keer binnen negen minuten (minuut 51 tot en met minuut 60) en besliste daarmee in zijn eentje de topper tegen VfL Wolfsburg: 5-1. Het record van Dieter Müller, in dienst van 1. FC Köln in 1977 goed voor zes goals tegen Werder Bremen, bleef buiten bereik van de Poolse spits.