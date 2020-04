Donderdag, 2 April 2020

Marcel Brands wil voormalig PSV'er in Spanje oppikken

FC Porto-linksback Alex Telles heeft met Pini Zahavi een nieuwe zaakwaarnemer in de arm genomen. Dit kan goed uitpakken voor Chelsea, aangezien Zahavi in het verleden al vaak zakendeed in de Premier League. (Récord)

Eduardo Camavinga heeft, in tegenstelling tot eerdere geruchten, nog geen beslissing genomen over zijn toekomst. De jonge middenvelder van Stade Rennes houdt zijn opties open en heeft dus nog niet voor Real Madrid gekozen. (Le10Sport)

Marcel Brands wil een ex-PSV'er naar Everton halen. Santiago Arias is niet blij met het feit dat hij bij Atlético Madrid zowel Kieran Trippier als Sime Vrsaljko voor zich moet dulden. (AS)

Barcelona krijgt stevige concurrentie in de strijd om de handtekening van Lautaro Martínez. Chelsea is ook in de race voor de aanvaller en is bereid om te voldoen aan de transferclausule van 111 miljoen euro. (Diverse Spaanse media)

Sevilla aast op versterking uit de Ligue 1. De club van Luuk de Jong heeft zowel Layvin Kurzawa, die een aflopend contract met Paris Saint-Germain heeft, als Bouna Sarr van Olympique Marseille op het oog. (AS)