Wonderkind Moukoko (15) weet wanneer hij mag debuteren in Bundesliga

De kogel is door de kerk: de Duitse voetbalbond (DFB) heeft deze week de minimumleeftijd waarop spelers mogen worden ingezet in de Bundesliga verlaagd. Vanaf het seizoen 2020/21 mogen clubs uit de hoogste Duitse divisie zestienjarigen opstellen. Volgens onder meer BILD was er binnen de bond een grote voorkeur om de leeftijd te verlagen. Het verzoek tot een verandering van de regels kwam van Borussia Dortmund, dat met de nu vijftienjarige spits Youssoufa Moukoko goud in handen heeft. In november lonken de eerste speelminuten voor het wonderkind.

Door Tim Siekman

De ster van Moukoko is al jarenlang rijzende. Al vanaf zijn twaalfde levensjaar staat hij in de belangstelling vanwege zijn enorme scoringsdrift. In het seizoen 2016/17 haalde Moukoko voor het eerst de internationale pers door 33 doelpunten te maken in 21 duels voor de Onder-15 van BVB, dat mede daardoor regionaal kampioen werd. Vorig seizoen vestigde hij met 50 goals bij de Onder-17 van de topclub een nieuw Duits record. En ook dit seizoen was Moukoko enorm op dreef. Met nog zes wedstrijden te gaan dit seizoen had hij ook al een record te pakken bij de Onder-19 met 34 goals.

Het soms verbazingwekkende kwaliteitsverschil tussen Moukoko en zijn tegenstanders wordt vaak aangehaald als zijn leeftijd ter sprake komt. Sceptici betwijfelen of de spits, geboren op 20 november 2004 in het Kameroense Yaoundé, daadwerkelijk zo jong is of dat hij, zoals bij meer spelers van Afrikaans komaf het geval was, stukken ouder is. De top van Dortmund heeft in de media altijd de officiële leeftijd van Moukoko verdedigd en ook de DFB kende vanaf het begin geen twijfels. "We hebben al verschillende gesprekken gevoerd met Borussia Dortmund. Er is geen enkele reden om te twijfelen aan zijn leeftijd."

'Niemand doet wat Messi doet'

Moukoko geldt als een van de grootste beloften ter wereld. Deze week werd de aanvaller nog door Goal geschaard bij de vijftig grootste talenten wereldwijd: nummer 44. Zijn grote voorbeelden: Pierre-Emerick Aubameyang, die een rijk verleden heeft bij Dortmund, en Lionel Messi. Moukoko onderhoudt een goede band met de spits van Arsenal, zo liet hij eerder weten tegenover BILD. "Toen ik bij de Onder-17 veel scoorde, stuurde hij mij via Instagram wat berichten. Toen raakten we aan de praat. Daarna kwamen we elkaar regelmatig tegen op het trainingscomplex. Hij is een soort broer van me geworden."

"Hij geeft me adviezen en geeft ook aan waar ik voor moet oppassen. Dat ik bijvoorbeeld niet op mijn lauweren moet gaan rusten omdat het zo goed gaat. Ik moet juist meer doelpunten willen maken. Ik moet niet denken dat ik de ster van het team ben. Loop niet te hard van stap en blijf stappen zetten. Dan kan ik het maken in het profvoetbal", aldus Moukoko, wiens carrièreverloop weinig gelijkenissen kent met de loopbaan van Aubameyang. Waar de jonge spits al jarenlang indruk maakt in de opleiding van Dortmund, had de international van Gabon de tijd nodig om voor een langere periode bij een club te imponeren.

Wat dat betreft lijkt de carrière van Moukoko veel meer op die van Messi, die in de opleiding van Barcelona al snel werd gezien als een toekomstige wereldtopper. "Ik speel op de PlayStation altijd met Dortmund of Barcelona", aldus Moukoko. "Als speler was Messi altijd mijn voorbeeld geweest. Niemand doet wat hij doet." Messi is inmiddels ook bekend met het bestaan van het talent. Voor de vijftiende verjaardag van de Dortmund-spits stuurde Messi diverse cadeau's naar Duitsland. Moukoko was dolblij met onder meer een gesigneerd Barcelona-shirt. "Wauw! Ik kreeg dit cadeau van mijn idool. Veel dank", zo liet de jongeling weten op Instagram.

Wenn Lionel #Messi dir zu deinem 15. Geburtstag gratuliert. Goals. ???? Alles Gute nachträglich, Youssoufa Moukoko. ?? pic.twitter.com/RFBVFTNI52 — SPOX Redaktion (@spox) November 21, 2019

'Ik wil de Ballon d'Or winnen'

Over ruim een halfjaar kan voor Moukoko zijn grote vuurdoop wachten met zijn debuut in de Bundesliga. Lars Ricken, hoofd jeugdopleiding van Dortmund, is dolblij met het besluit van de DFB. De oud-speler van die Borussen denkt dat Duitse clubs met de nieuwe regelgeving een betere concurrentiepositie hebben ten opzichte van partijen uit het buitenland. "Dit besluit helpt de clubs, maar ook de spelers in hun ontwikkeling. De meeste clubs willen nu jonge, uitzonderlijk getalenteerde spelers de kans bieden om, in absoluut uitzonderlijke gevallen, de volgende stap in hun ontwikkeling te zetten."

Fans van de huidige nummer twee van de Bundesliga zien een samenwerking tussen topschutters Moukoko en Erling Braut Haaland al helemaal zitten. De kans is groot dat Moukoko aan het eind van 2020 net als bijvoorbeeld Martin Ödegaard (Real Madrid), Ansu Fati (Barcelona) of Eduardo Camavinga (Stade Rennes) op zestienjarige leeftijd zijn debuut gaat maken in een grote Europese competitie, zeker als Lucien Favre nog aan het roer staat. De Zwitserse coach is fan van de spits en heeft dikwijls lovende woorden over het talent geuit. Favre of niet: Moukoko eist van zichzelf dat hij de top gaat halen. "Mijn doel is om prof te worden bij Dortmund, om de Champions League te pakken met Dortmund en om de Ballon d'Or te winnen."