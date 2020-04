Ook FOX Sports wacht liever af en schaart zich achter KNVB

Het afblazen van het seizoen in de Eredivisie lijkt een kwestie van tijd. Een aantal clubs wil dat de competitie per direct stopt door de coronacrisis, maar andere clubs vinden dat nog te vroeg om te doen. Ajax, PSV, AZ, PEC Zwolle, Fortuna Sittard, ADO Den Haag en RKC Waalwijk willen per direct een einde van het seizoen, maar Feyenoord, FC Utrecht, Willem II, Vitesse, Sparta en FC Groningen vinden het daarvoor nog te vroeg.

VVV-Venlo, Heracles Almelo, sc Heerenveen en FC Emmen willen zich nog niet uitspreken. FOX Sports schaart zich vooralsnog achter de KNVB en wacht liever af in plaats van overhaaste beslissingen te nemen. De televisiezender betaalt gemiddeld tachtig miljoen euro per jaar in het twaalfjarige contract met de Eredivisie. “Zolang niet bekend is hoe de situatie zich de komende tijd ontwikkelt, lijkt het ons, net als de KNVB en Eredivisie CV, raadzaam nog even af te wachten wat de autoriteiten adviseren”, laat woordvoerder Maarten van Rooijen aan Voetbal International weten.

“Overheid en RIVM kijken ook niet verder dan vier weken. Het lijkt ons raadzaam om te bezien hoe hun maatregelen en adviezen zich de komende tijd ontwikkelen in plaats van nu op voorhand overhaaste besluiten te nemen.” Tot die tijden doen vele vragen de ronde. Zo is het bedrag van tachtig miljoen euro niet direct gekoppeld aan het uitzenden van een aantal live-wedstrijden, waardoor het in theorie makkelijker is om te stoppen.

Als clubs nu uit eigen initiatief al een kruis willen zetten door de competitie, bestaat de kans bestaat dat FOX Sports en sponsors de situatie anders gaan beoordelen. Het kan zomaar zijn dat er in juli wel wedstrijden mogelijk zijn en de televisiezenders niks uit te zenden heeft. “We snappen goed dat er veel vragen zijn, zeker na de berichten van vandaag, maar we kunnen daar nu nog geen concrete antwoorden op geven. We wachten de vergadering van aanstaande dinsdag af.”

De Eredivisie CV houdt vast aan de bestaande plannen. De organisatie van de clubs uit de Eredivisie wil eerst het overleg van dinsdag met de KNVB en vertegenwoordigers van de clubs afwegen. "7 april praten we verder over de scenario's. Daarna kunnen we een goede afweging maken", zegt Mattijs Manders, directeur van de Eredivisie CV. De organisatie hoopte gezamenlijk op te kunnen trekken, maar deze dagen werd duidelijk dat dat niet lukt.