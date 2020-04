Britse minister doet opmerkelijke oproep aan Premier League-spelers

De Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock heeft de voetballers uit de Premier League opgeroepen een bijdrage te leveren aan de kosten die de bestrijding van het coronavirus met zich meebrengt. “Het eerste wat de spelers nu kunnen doen is een deel van hun salaris voor dit goede doel inleveren.”

Dat kunnen voetballers bijvoorbeeld binnen hun eigen club doen, zo stelt Hancock voor. “Je ziet bij de grote verenigingen dat 'gewone' medewerkers naar huis worden gestuurd. De spelers zouden er mede voor kunnen zorgen dat deze mensen in elk geval hun salaris krijgen doorbetaald, tot er weer betere tijden aanbreken.”

Iedereen in deze tijd moet offers brengen, aldus de minister. “Op mijn eigen vakgebied, de volksgezondheid, hebben mensen letterlijk hun leven gegeven om anderen te redden. Een hogere prijs is er niet. We moeten het nu allemaal samendoen.”

Evgeni Levchenko, voorzitter van de Nederlandse spelersvakbond VVCS waarschuwde eerder juist voor dit soort initiatieven. “Spelers willen bijna altijd meedenken, maar we moeten er echt voor waken dat het een morele plicht vanuit de maatschappij wordt. Je mag voetballers geen druk opleggen, zij zijn geen schuldigen.”