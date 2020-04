Feyenoord volgt Ajax, PSV en AZ nog niet en ‘heeft begrip’ voor KNVB

Feyenoord ‘heeft er begrip voor’ dat de KNVB donderdag geen besluit heeft genomen over het wel of niet voortijdig beëindigen van de competitie, zo benadrukt de Rotterdamse club donderdagavond via de officiële kanalen. De voetbalbond gaf in de middaguren aan dat meer tijd nodig is om de gevolgen van de twee resterende scenario’s op een rij te zetten. Het gaat dan om de impact van het uitspelen van de competitie na 30 juni of het per direct definitief afbreken van de huidige voetbaljaargang.

De KNVB heeft de clubs en de ECV uitgenodigd volgende week dinsdag met elkaar deze twee resterende scenario’s te bespreken. Waarbij voor het scenario ‘Uitspelen na 30 juni’ nadrukkelijk wordt aangegeven dat hiervan alleen sprake kan zijn als tegen die tijd de overheid en het RIVM hier goedkeuring voor geven. Feyenoords algemeen directeur Mark Koevermans denkt dat het goed is dat nu de tijd wordt genomen voor een zorgvuldige afweging. “Sommige clubs wilden vandaag de stekker er al uit trekken. Ook voor ons is het uiteraard een reële optie dat de competitie uiteindelijk niet wordt uitgespeeld.”

"Je ziet dat vrijwel alle andere Europese competities ook de ontwikkelingen nog even afwachten en hun competities vooralsnog alleen hebben uitgesteld. Een niet afgemaakte competitie is voor iedereen immers sportief zeer onbevredigend, voor zowel spelers als supporters. Bovendien is de financiële impact voor clubs groot, wanneer je er een streep onder zet. Dus laten we onszelf de tijd gunnen zaken goed op een rij te zetten", benadrukt Koevermans.

Koevermans zegt het jammer te vinden dat een aantal clubs zich niet heeft gehouden aan de afspraak om gezamenlijk op te trekken. "Dat is misschien goed voor de eigen pr maar niet goed voor de uitstraling van het voetbal als geheel. In deze toch al verwarrende tijden, moet je eenheid met alle clubs uitstralen en zoeken naar een gezamenlijke oplossing."

Het niet uitspelen van de competitie zal voor Feyenoord ook grote financiële gevolgen hebben, benadrukt Koevermans. "De financiële impact die het coronavirus nu al op Feyenoord heeft, is fors. Bij een grote club als Feyenoord heb je het over miljoenen die we nu mislopen, terwijl het gros van de uitgaven wel gewoon door gaat. We hebben als clubs ook een grote verantwoordelijkheid naar al ons personeel. Dat is ook een aspect dat we mee moeten wegen."

Feyenoord houdt het financieel nog wel even vol. "Maar daar zit natuurlijk een grens aan. Ook om die reden zou het heel goed zijn als we de competitie in juni, juli en mogelijk augustus toch kunnen uitspelen. En nogmaals: mits verantwoord! We gaan echt geen risico’s nemen of iets doen tegen de adviezen in van het RIVM. Maar feit is dat niemand nu weet hoe de situatie bijvoorbeeld in de loop van juni of juli is. Laat ons dus rustig de ontwikkelingen de komende weken afwachten."