Bram van Polen hekelt artikel: ‘Ze zeiden: ‘die gozer spoort niet, joh’’

De aanvoerders van de Eredivisie-clubs willen het seizoen het liefst per direct beëindigen vanwege het voortwoekerende coronavirus en de grote kans op besmetting, zo verzekerde De Telegraaf in de donderdageditie. Evgeniy Levchenko, de voorzitter van spelersvakbond VVCS, verzekerde al dat de berichtgeving, met Valentijn Driessen als auteur, niet op waarheid berust en ook Bram van Polen zet de nodige vraagtekens.

“Ik heb wat aanvoerders gesproken vanochtend, maar niemand heeft iemand van De Telegraaf aan de lijn gehad, dat wij er zo over dachten”, benadrukt de aanvoerder van PEC Zwolle in gesprek met VTBL. “Ik weet niet of iedereen er zo over denkt. Maar ik begrijp het totaal niet. Hoe kan iemand dat zo verzinnen? Misschien heeft-ie twee, drie aanvoerders gesproken.”

“Ik heb er zes, zeven gesproken”, stelt Van Polen. “Die hadden allemaal zoiets: die gozer spoort niet, joh. Ik heb oprecht geen idee waar dit vandaan komt.” De aanvoerders van de Eredivisie-clubs hebben geen aparte appgroep, maar Van Polen maakt wel deel uit van de CSR, de centrale spelersraad, waar hij het bericht de ronde liet doen. De CSR heeft advies- en instemmingsrecht met betrekking tot de positie van de spelers binnen de sectie Betaald Voetbal.

De CSR bestaat dit seizoen, naast Van Polen, uit Marco Bizot (AZ), Niek Vossebelt (Almere City FC), Jordens Peters (Willem II), Willem Janssen (FC Utrecht), Jens van Son (FC Den Bosch), Robin Pröpper (Heracles Almelo), Rens van Eijden (NEC) en Toine van Huizen (De Graafschap). “Daar zitten wat aanvoerders in. Wat ik zeg, iedereen donderde bijna achterover. Bijzonder? Ja, dat is nogal een understatement”, oordeelt Van Polen.

De uitlatingen over het eventuele stopzetten van het seizoen komen een dag na de grote videovergadering van de UEFA, waarin de Europese voetbalbond erop aangedrongen heeft om de nationale competities wel uit te spelen. De KNVB houdt, ondanks gemor van vele clubs, voorlopig vast aan deze lijn.