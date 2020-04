KNVB krijgt massaal negatief advies: Eredivisie 2019/20 lijkt voorbij

De wens om het Eredivisie-seizoen per direct per direct te beëindigen wordt breed gedragen. In navolging van Ajax, AZ en PSV hebben meerdere clubs het advies aan de KNVB gegeven om de huidige jaargang per direct definitief te staken. Minstens negen van de achttien clubs zouden de huidige jaargang niet meer willen hervatten en voor 3 augustus afmaken vanwege de coronacrisis.

Volgens de Volkskrant-journalist Willem Vissers zien ook Fortuna Sittard, PEC Zwolle, ADO Den Haag en hekkensluiter RKC Waalwijk geen heil meer in het afmaken van de competitie, zo meldt hij op Twitter. De Telegraaf-journalist Mike Verweij voegt daar de clubs Feyenoord en Willem II nog aan toe, terwijl diens collega Jeroen Kapteijns aangeeft dat het verzet van FC Utrecht weinig uit zal halen.

De KNVB bracht eerder deze week naar buiten dat het voornemens is om de Eredivisie later dit jaar te hervatten en voor 3 augustus af te ronden. De plannen werden afschoten door Marc Overmars, directeur voetbalzaken van Ajax. Hij noemde de Eredivisie ‘dood’. Een dag later had Ajax telefonisch overleg met AZ en PSV, waarin beide clubs aan hebben gegeven dat zij achter het plan van de Amsterdammers staan om het seizoen per direct te beëindigen. Tijdens een gesprek met de bond hebben de clubs uit Alkmaar en Eindhoven het advies uitgebracht om te stoppen met het seizoen, zo bevestigen beide clubs via de officiële kanalen.

Ook PSV schaart zich achter Ajax, AZ, PEC Zwolle, Fortuna Sittard, ADO Den Haag en RKC Waalwijk die de Eredivisie per direct willen staken. Die kant zal het dan wel opgaan ondanks het verzet van bv FC Utrecht. https://t.co/qAMZ4b5KfD — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) April 2, 2020

"Wij snappen als geen ander dat dit een zeer lastig besluit zal zijn", reageert Robert Eenhoorn, algemeen directeur van AZ. "Maar wij vinden de huidige corona-situatie dusdanig zorgwekkend dat het uitspelen van het restant van de wedstrijden zonder publiek voor ons van ondergeschikt belang is. Er is bovendien nog teveel onzekerheid over hoe het coronavirus zich verder zal ontwikkelen."

PSV-directeur Toon Gerbrands laat op de clubwebsite weten dat het volgens de Eindhovenaren niet te verantwoorden is om het seizoen nog te hervatten. "Ten eerste omwille van de volksgezondheid. Dat is het allerbelangrijkste. Wij zitten in de regio die het hardste getroffen is. Bijna iedereen kent wel iemand die ziek is, ziek is geweest of overleden is. Dan heeft voetbal geen prioriteit meer. Daarnaast zijn we van mening dat het doorspelen in de zomer, zoals de UEFA gisteren heeft voorgesteld, niet haalbaar is. Wat doen we dan bijvoorbeeld met spelers die tot en met 30 juni onder contract staan? En zo zijn er nog wel meer niet te beantwoorden vraagstukken.”