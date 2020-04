Gerbrands sluit zich aan bij statement Ajax : ‘Voetbal geen prioriteit meer’

PSV heeft de KNVB donderdag geadviseerd om het Eredivisie-seizoen definitief te staken, zo bevestigen de Eindhovenaren op de clubwebsite. Het advies is gedeeld met de andere clubs en de Eredivisie CV. Eerder gaf Ajax al aan niet meer verder te willen voetballen, terwijl ook AZ heeft aangegeven te willen stoppen. “Wij vinden het op geen enkele manier te verantwoorden om het restant van de wedstrijden uit te spelen”, reageert algemeen directeur Toon Gerbrands.

Door de uitbraak van het coronavirus liggen de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie al weken stil en is het onduidelijk wanneer de bal weer kan gaan rollen. De KNVB heeft naar buiten gebracht dat het voornemens is om de Eredivisie voor 3 augustus af te ronden. PSV ziet geen heil in de plannen van de bond. “Ten eerste omwille van de volksgezondheid. Dat is het allerbelangrijkste”, aldus Gerbrands.

“Wij zitten in de regio die het hardste getroffen is”, vervolgt de directeur van de huidige nummer vier van de Eredivisie. “Bijna iedereen kent wel iemand die ziek is, ziek is geweest of overleden is. Dan heeft voetbal geen prioriteit meer. Daarnaast zijn we van mening dat het doorspelen in de zomer, zoals de UEFA gisteren heeft voorgesteld, niet haalbaar is. Wat doen we dan bijvoorbeeld met spelers die tot en met 30 juni onder contract staan? En zo zijn er nog wel meer niet te beantwoorden vraagstukken.”

Gerbrands benadrukt dat PSV de voorbije weken naar alle scenario’s heeft gekeken. “De ontwikkelingen van het coronavirus en het daarbij horende advies vanuit de overheid zijn telkens leidend geweest. Het voorstel van de UEFA om indien mogelijk de competitie uit te spelen hebben wij eerst intern en daarna in de daarvoor bedoelde vergaderingen besproken. Onze conclusie hebben we middels een advies aan de voetbalbond duidelijk gemaakt en we hopen dat ze er opvolging aan geven.”