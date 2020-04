AZ en PSV volgen Ajax en willen stoppen met Eredivisie-seizoen

In navolging van Ajax willen ook AZ en PSV stoppen met het huidige Eredivisie-seizoen. Directeur voetbalzaken Marc Overmars gaf woensdag in De Telegraaf aan dat de Eredivisie ‘dood is’ nu de competitie al wekenlang stil ligt door de uitbraak van het coronavirus. De KNVB is voornemens om de Eredivisie voor 3 augustus af te ronden, maar behalve Ajax zien ook AZ en PSV daar geen heil in. Ook Feyenoord wil stoppen met de huidige jaargang, maar moet hier naar verluidt nog over in gesprek met de raad van commissarissen.

De Alkmaarders en Eindhovenaren hebben bij de KNVB aangegeven te willen stoppen met het seizoen. Dat hebben beide clubs aangegeven tijdens het telefonisch overleg met alle clubs. De clubleiding van zowel AZ als PSV heeft donderdagochtend telefonisch overleg gepleegd met Ajax. In het gesprek hebben de nummer twee en vier van de Eredivisie zich achter de woorden van Overmars geschaard.

"Wij snappen als geen ander dat dit een zeer lastig besluit zal zijn", reageert algemeen directeur Robert Eenhoorn op de clubwebsite van AZ. "Maar wij vinden de huidige corona-situatie dusdanig zorgwekkend dat het uitspelen van het restant van de wedstrijden zonder publiek voor ons van ondergeschikt belang is. Er is bovendien nog teveel onzekerheid over hoe het coronavirus zich verder zal ontwikkelen."

De KNVB heeft alle clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie uitgenodigd voor een videoconferentie. Aanstaande dinsdag zullen alle clubs bijgepraat worden over de gevolgen van de resterende scenario’s die de bond nog op tafel heeft liggen. Nu Ajax, AZ en PSV hebben aangegeven niets te voelen voor een hervatting van de competitie, is het maar de vraag of dat gesprek nog iets zal opleveren.

Overmars gaf woensdag aan dat hij hoopt dat de KNVB een einde maakt aan het seizoen. “Ik weet dat heel veel clubs er ook zo over denken, gewoon duidelijkheid willen en vinden dat de Eredivisie niet meer moet worden uitgespeeld. De Eredivisie is dood, het leven is eruit, de lol er vanaf: noem het zoals je het wilt. Premier Mark Rutte zei niet voor niets dat dit de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog is. Natuurlijk weten we dat er honderd gevolgen aan vastkleven als we nu een streep onder de competitie zetten. Maar die zitten ook vast aan het na 1 juli doorspelen. Wat denk je van Hakim Ziyech die vanaf die datum bij Chelsea onder contract staat?"