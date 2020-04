Statement Gattuso vindt geen gehoor bij Napoli: ‘Lozano blijft een aanwinst’

Hirving Lozano beleefde voor de uitbraak van het coronavirus een uiterst moeizaam eerste seizoen bij Napoli, waardoor er zelfs gesproken werd over een tussentijds vertrek van de Mexicaanse aanvaller. Sportief directeur Cristiano Giuntoli houdt echter vertrouwen in de van PSV overgekomen Lozano en denkt dat de miljoenenaankoop van vorig jaar zomer alsnog kan slagen in het San Paolo.

"Hij blijft een aanwinst voor Napoli, ook al heeft hij dit seizoen niet altijd zijn beste vorm laten zien", neemt Giuntoli het in een gesprek met Sky Italia op voor Lozano. De Napoli-bestuurder begrijpt heel goed waarom de 24-jarige aanvaller een moeilijke aanloopfase heeft gehad in de Serie A. "Het ging op fysiek gebied niet zo goed met Lozano toen hij naar Napoli kwam. Daarnaast heeft hij een behoorlijk onrustige zomer gehad. Maar hij heeft ook een paar goede wedstrijden gespeeld onder Carlo Ancelotti."

Onder Ancelotti kwam Lozano nog geregeld aan spelen toe. De Italiaanse coach, thans werkzaam bij Everton, werd in december vorig jaar echter ontslagen na een reeks teleurstellende resultaten van Napoli. Diens opvolger Gennaro Gattuso liet zich al snel in harde bewoordingen uit over Lozano. "Lozano moet harder werken en zich flink verbeteren om klaar te zijn voor een basisplaats bij Napoli. Van mijn vleugelaanvallers verlang ik bepaalde kwaliteiten en die bezit hij momenteel niet. Daarom heb ik ook geen ruimte in mijn elftal voor Hirving", zo liet Gattuso in februari optekenen in de Italiaanse media.

Lozano, voor wie Napoli vorig jaar een recordbedrag van 42 miljoen euro neerlegde, werd na de woorden van Gattuso door onder meer Corriere dello Sport al snel in verband gebracht met Everton. Bij the Toffees is Ancelotti sinds enige maanden werkzaam als manager, terwijl Marcel Brands als Director of Football verantwoordelijk is voor het aan- en verkoopbeleid. Lozano werd tevens genoemd bij Atlético Madrid. Vanwege de coronacrisis lijkt het echter onwaarschijnlijk dat de aanvaller op korte termijn van club wisselt.