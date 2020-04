PSV greep naast Zeefuik: ‘Daar stak mijn moeder een stokje voor’

Deyovaisio Zeefuik werd opgeleid bij Ajax en is vandaag de dag rechtsback van FC Groningen. De 22-jarige verdediger kwam in 2006 in de jeugdopleiding van de Amsterdammers terecht, maar pas nadat hij naar PSV kon komen. Op jonge leeftijd had hij zich namelijk in de kijker gespeeld bij de Eindhovenaren. De moeder van Zeefuik voorkwam uiteindelijk dat hij ging spelen op De Herdgang.

"Altijd met voetbal bezig, dat was mijn uitlaatklep", vertelt de Nederlands jeugdinternational op de website van Supportervereniging FC Groningen. “Het had trouwens niks gescheeld of ik had voor PSV gespeeld. Die hadden me al op vroege leeftijd gescout en ik heb daar even stage gelopen. Ik mocht er beginnen, maar daar stak mijn moeder een stokje voor. Ik was te jong vond ze, want ik moest ook in Brabant wonen”, aldus Zeefuik, wiens broer Género in 2005 in de opleiding van PSV terechtkwam.

Voor Zeefuik duurde het niet lang voordat hij alsnog bij een Nederlandse topclub terechtkwam. "Wat later kwam Ajax en zo zie je maar hoe raar het kan lopen in het leven. Ik denk dat niemand mij nu als potentiële PSV-speler had gezien, haha!”, aldus de back, die in 2018 op huurbasis de overstap maakte van Ajax naar FC Groningen. Een halfjaar later namen de Groningers hem definitief over en tekende Zeefuik een contract tot medio 2021. "Bij Ajax was ik nog een jongetje, bij FC Groningen ben ik een man geworden."

Zeefuik zegt bij Ajax veel te hebben gehad aan jeugdtrainer Gery Vink, momenteel assistent-trainer bij Willem II. “Die heeft me in het begin helemaal afgemaakt. Ik speelde geen bal goed in, hij deed het voorkomen alsof ik er echt helemaal niets van kon. Maar aan het einde van het seizoen was ik zijn belangrijkste verdediger. Hij heeft me echt gevormd. Je moet er tegen kunnen, maar voor mij werkte het perfect. Ik wilde hem laten zien dat hij ernaast zat.”

In het hoogste jeugdelftal van Ajax had Zeefuik het moeilijk. Naar eigen zeggen heeft zijn mentaliteit hem door de zware periode heen geholpen. “Ik kwam terecht in de A1 van Ajax en was de enige speler zonder contract. Maar van mijn lichting was ik wel de eerste die zijn debuut heeft gemaakt in het eerste elftal. Ik heb geduld gehad, er hard voor gewerkt en daarna mijn beloning gekregen”, zo besluit Zeefuik.