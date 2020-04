Luckassen gooit deur naar PSV hard dicht met duidelijk statement

De toekomst van Derrick Luckassen lijkt vanwege de aanhoudende coronacrisis ongewis. De door PSV verhuurde centrumverdediger komt waarschijnlijk niet meer in actie voor Anderlecht, nu de Jupiler Pro League zo goed als zeker definitief wordt stilgelegd. Luckassen ziet een terugkeer bij PSV echter helemaal niet zitten, ondanks een doorlopend contract tot medio 2022 in het Philips Stadion.

"Het is onzeker wat het gaat worden", verklaart Luckassen donderdag in gesprek met De Telegraaf. "Mijn contract bij PSV loopt nog twee jaar door. Ik houd voor mezelf alle opties open, behalve teruggaan naar PSV. Dat is voor mij geen optie meer." De huurling legt uit waarom dat gevoel zo sterk bij hem leeft. "Ik heb het daar twee keer geprobeerd en dat is niets geworden. Ik voel me bij PSV niet thuis en ik heb het daar wel gezien. Mijn zaakwaarnemers Mino Raiola en José Fortes Rodriguez proberen een oplossing te vinden."

"De huidige situatie maakt ook dat niet gemakkelijker, maar ze zijn er wel mee bezig", blijft Luckassen optimistisch naar de toekomst kijken. "Ik ben benieuwd wat het gaat opleveren en hoelang het voetbal stil zal liggen. Het kan zomaar een paar maanden duren, ben ik bang." Luckassen, die vorig seizoen door PSV werd uitgeleend aan Hertha BSC, kwam voor de coronacrisis tot 21 wedstrijden in het shirt van Anderlecht. Mocht het seizoen definitief worden stopgezet door de Belgische voetbalbond, dan eindigt Paars-Wit de jaargang op de achtste plaats. Een Europees ticket zit er in dat geval niet in voor de grootmacht uit Brussel.

Luckassen heeft er in de laatste paar weken het beste van proberen te maken, nadat de Jupiler Pro League medio maart werd stilgelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus. "Ik ben naar Amsterdam gegaan, naar mijn familie. Samen met mijn drie broers (Kevin Luckassen, Brian Brobbey en Samuel Brobbey, red.) zitten we in één huis", legt de 24-jarige mandekker uit. "We zijn alle vier voetballers, dus we doen samen krachttraining en een balletje trappen. Ik doe ook fysio-oefeningen om te revalideren na mijn blessure." Luckassen beseft dat het verwarrende tijden zijn. "Het is natuurlijk een rare situatie, maar het is ook wel gezellig om allemaal samen te zijn. Ik train hard, want ik ben een sportman en ik moet wel fit blijven."