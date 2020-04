Seedorf liet Engelse grootmachten links liggen: ‘Je kunt niet alles hebben’

Clarence Seedorf speelde tijdens zijn actieve loopbaan in de Eredivisie, Serie A, LaLiga en de Braziliaanse Série A. Een dienstverband in de Premier League zat er niet in voor de oud-middenvelder, ondanks het feit dat er meer dan eens belangstelling was vanuit Engeland. Seedorf had naar eigen zeggen driemaal de mogelijkheid om een contract te tekenen bij een Engelse topclub.

"Een bepaald land bezoeken is iets geheel anders dan permanent in een bepaald land wonen", stelt Seedorf in een interview met 90min. "Tijdens mijn carrière is het er niet van gekomen om in Engeland te gaan wonen. Het is echter wel iets waar ik altijd over heb nagedacht. Ik was heel dicht bij het spelen in de Premier League. Ik had driemaal ergens kunnen tekenen, bij Manchester United, Arsenal en Chelsea. Uiteindelijk koos ik telkens ergens anders voor."

"Ik ging naar Real Madrid en Internazionale in plaats van naar Engeland en verkoos een langer verblijf bij AC Milan boven de Premier League", vervolgt Seedorf zijn terugblik. "Maar je kunt niet altijd alles hebben in het leven. Ik heb een geweldige loopbaan achter de rug, dus ik kan alleen maar tevreden zijn." De voormalig Ajacied zette in 2014 een punt achter zijn carrière, na twee seizoenen in dienst van Botafogo.

Seedorf, die viermaal de Champions League wist te veroveren, kan zich de zegetocht met Ajax in 1995 nog goed herinneren. "Als je een grote club als Bayern München weet uit te schakelen (in de kwartfinale, red.), dan weet je dat het jouw jaar gaat worden. De overtuiging groeit dan alleen maar, net zoals het zelfvertrouwen. De band tussen de spelers wordt steeds hechter en de hele club lijkt een boost te krijgen." Ajax won in de finale met 1-0 van AC Milan, met Seedorf als basisspeler. Hij werd echter tien minuten na rust vervangen door Nwankwo Kanu.