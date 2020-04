Gonzalo Higuaín kan terugkeren op oude nest

Liverpool heeft de vraagprijs voor Xherdan Shaqiri flink naar beneden bijgesteld. De Zwitserse vleugelaanvaller, die in de belangstelling staat van CSKA Moskou, Sevilla en AS Roma, is voor achttien tot twintig miljoen euro op te halen in Engeland. (Diverse Engelse media)