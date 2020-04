Ajax-fans scharen zich achter Overmars en stellen RIVM boven KNVB

Marc Overmars zou het liefst zien dat de Eredivisie definitief wordt stilgelegd. De directeur voetbalzaken van Ajax vindt het niet gepast om de competitie tijdens de heftige coronacrisis te hervatten, zo kwam woensdag naar voren in een interview met De Telegraaf. Het standpunt van Overmars heeft voor irritatie gezorgd bij verschillende Eredivisie-clubs, zo wist het Algemeen Dagblad al snel te melden. In Ajax-kringen kan men zich echter goed vinden in de uitspraken van Overmars.

"De gezondheid van de spelers, en ieder mens eigenlijk, is op dit moment het allerbelangrijkste", concludeert Jacob Bernard, voorzitter van de AFCA supportersclub, in gesprek met AT5. De preses van de supportersgroepering snapt in dat kader goed dat Overmars pleit voor het schrappen van de huidige jaargang door de KNVB. "Het gevoel is natuurlijk dat de KNVB andere belangen heeft, en die snap ik ook wel, maar de mening van het RIVM moet leidend zijn in deze tijd. Al blijft het natuurlijk ongelooflijk jammer als de Eredivisie zou stoppen."

Bernard vraagt zich af hoe de spelers van Ajax de stillegging verteren, nu er voorlopig nog niet gevoetbald kan worden vanwege de coronacrisis. "Kijk, ze hebben straks twee maanden niet samen getraind. Dat geldt voor alle clubs natuurlijk, maar dan moeten ze er in een paar weken nog even negen wedstrijden uitpersen." Mocht de competitie daadwerkelijk worden stopgezet, dan gaat Bernard ervan uit dat Ajax zich met het oog op de huidige ranglijst rechtstreeks plaatst voor de groepsfase van de Champions League van volgend seizoen. "En feit is dat wij bovenaan staan."

Overmars maakte woensdag duidelijk dat het hervatten van de competitie absoluut niet de prioriteit heeft van Ajax. "Ik weet dat heel veel clubs er ook zo over denken, gewoon duidelijkheid willen en vinden dat de eredivisie niet meer moet worden uitgespeeld. De Eredivisie is dood, het leven is eruit, de lol er vanaf: noem het zoals je het wilt. Premier Rutte zei niet voor niets dat dit de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog is", zo zei de directeur voetbalzaken van Ajax tegen De Telegraaf