‘Bayern München vergeet Leroy Sané en richt aandacht op titelconcurrent’

Leroy Sané gold lange tijd als de gedroomde aanwinst voor Bayern München en de aanvaller van Manchester City was afgelopen zomer, voordat hij een zware knieblessure opliep, nog dicht bij een overstap naar der Rekordmeister. Vanuit Duitsland komt donderdag echter het bericht dat de kans dat Sané op korte termijn aan de slag gaat bij Bayern flink is geslonken.

Volgens het doorgaans goed ingevoerde Kicker is het uitbreken van de coronacrisis hier deels de oorzaak van. Bayern weet nog niet goed waar het aan toe is voor volgend seizoen en acht het daarom verstandig de hand wat meer op de knip te houden. Er zouden echter ook flinke twijfels zijn ontstaan over de mentaliteit van Sané.

Bayern is volgens de berichtgeving op zoek naar spelers die zich identificeren met de club en bereid zijn om zichzelf weg te cijferen voor het team. Dat Sané onlangs van zaakwaarnemer wisselde en begin dit jaar terugkwam op eerdere afspraken die hij met de Duitse grootmacht had gemaakt, spreekt wat dat betreft niet in het voordeel van de international van die Mannschaft.

Doordat Bayern ook nog geen akkoord heeft weten te bereiken met Manchester City over de transfersom voor Sané, heeft het de aandacht nu verlegd naar Timo Werner. Hij is vanwege een clausule in zijn contract hoe dan ook voor vijftig à zestig miljoen op te pikken bij titelconcurrent RB Leipzig en directeur Karl-Heinz Rummigge, erevoorzitter Uli Hoeneß en trainer Hansi Flick zijn alle drie zeer gecharmeerd van Werner. Zijn komst heeft als bijkomend voordeel dat hij eventueel ook Robert Lewandowski kan vervangen in de punt van de aanval.