‘Barcelona biedt Griezmann aan om deal van 150 miljoen te bekostigen’

Barcelona wil zich voor volgend seizoen versterken met Neymar en Lautaro Martínez en is bereid om Antoine Griezmann in een eventuele transferdeal voor eerstgenoemde te betrekken, zo weet Sky Sports donderdag te melden. Naar verluidt schat Barcelona de waarde van de Franse aanvaller op minstens honderd miljoen euro en mocht een deal met PSG niet van de grond komen, dan komen andere clubs in beeld om Griezmann aan te verkopen. PSG zou minstens 150 miljoen euro willen overhouden aan een eventuele terugkeer van Neymar in het Camp Nou.

Martínez, dit seizoen één van de uitblinkers bij Internazionale, heeft een ontsnappingclausule van 111 miljoen euro in zijn tot medio 2023 lopende contract staan. Volgens Mundo Deportivo biedt Barcelona hem een jaarsalaris van zeven miljoen euro. Eerder werd in de Spaanse media al gemeld dat Arturo Vidal eventueel wordt betrokken in een deal voor de Argentijnse spits. De jonge aanvaller zou een transfer wel zien zitten, daar hij graag met Lionel Messi wil samenspelen. Neymar gaat volgens berichtgeving in Spanje akkoord met een jaarsalaris van 25 miljoen euro, het bedrag dat hij in zijn eerste periode in Barcelona ook jaarlijks opstreek. Vanwege de aanhoudende coronacrisis is het echter nog maar de vraag of er in de komende maanden grote transferdeals plaatsvinden.

De spelers van Barcelona gingen maandag akkoord met een salarisverlaging van zeventig procent, al was Messi niet gelukkig over de onderhandelingen met het bestuur, zo bleek uit een statement van de spelmaker op Instagram. De beslissing om het salaris tijdelijk flink naar beneden te halen heeft geen invloed op het transferbudget, zo liet voorzitter Josep Maria Bartomeu woensdag weten. "De club maakt winst en dit stelt ons in staat om komende zomer spelers binnen te halen. Het belangrijkste is om een sterk team te formeren en we hebben de middelen om dat te doen", aldus de Barcelona-preses in gesprek met Sport.

Griezmann kwam vorig jaar zomer voor 120 miljoen euro over van Atlético Madrid. In zijn eerste seizoen bij Barcelona heeft de international van Frankrijk nog niet iedereen kunnen overtuigen van zijn kwaliteiten. Messi zou liever hebben gezien dat Neymar vorig jaar was teruggekeerd bij de Catalaanse grootmacht. Griezmann wil naar verluidt echter knokken voor zijn plaats bij Barcelona, al kan de eventuele komst van Neymar en/of Martínez daar verandering in brengen in de komende maanden.