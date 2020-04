Stopzetten seizoen lijkt onvermijdelijk in België na dringend advies

De raad van bestuur van de Jupiler Pro League adviseert de Belgische voetbalbond om de competitie definitief stil te leggen en de huidige ranglijst als eindstand te nemen, zo weet Sporza donderdag te melden. Vanwege de coronacrisis vindt men het onverstandig om de huidige jaargang te hervatten. Mocht het voorstel worden aangenomen, dan worden ook de play-offs geschrapt. De algemene vergadering van de Pro League moet woensdag 15 april een definitief oordeel vellen, zo klinkt het.

De raad van bestuur van de clubs in België komt wekelijks bijeen om de ontwikkelingen rondom de coronacrisis te bespreken. Het overgrote deel van de clubs uit 1A en 1B, respectievelijk de kampioenspoule en de degradatiepoule, ziet geen heil meer in het hervatten van de competitie. Vorige week werd hierover een open brief verstuurd naar de Pro League. "We willen duidelijkheid in het belang van het voetbal, maar ook van de volksgezondheid", zo viel onder meer te lezen in het statement. De raad van bestuur heeft een speciale werkgroep in het leven geroepen om de sportieve en financiële gevolgen van de ingrijpende beslissing in kaart te brengen.

De Belgische voetbalbond (KBVB) besliste medio maart dat het voetbal definitief moest worden stilgelegd. Hierdoor ging er een streep door de dertigste en laatste speelronde in de Jupiler Pro League. Daarnaast werd de bekerfinale tussen Club Brugge en Royal Antwerp, tot nader order uitgesteld. Met de huidige stand zou het Club Brugge van Ruud Vormer tot kampioen worden uitgeroepen. Nummer twee AA Gent gaat de voorronde van de Champions League in. Daarachter kwalificeren Charleroi, Royal Antwerp en Standard Luik zich voor de voorronde van de Europa League. Mocht Antwerp de bekerfinale winnen, dan plaatst die club zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Europa League.