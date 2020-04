Valentijn Driessen op de vingers getikt om ‘verbazingwekkende’ uitspraken

De Telegraaf pakte donderdagochtend uit met het nieuws dat de aanvoerders van de Eredivisie-clubs het seizoen 2019/20 het liefst per direct willen beëindigen. De captains zouden zich volgens de berichtgeving zorgen maken over het voortwoekeren van het coronavirus en willen de groepstraining pas hervatten als het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) verklaart dat dit op een honderd procent veilige manier kan gebeuren.

Evgeniy Levchenko, de voorzitter van spelersvakbond VVCS, laat via Twitter echter een ander geluid horen. Volgens de voormalige middenvelder berust de berichtgeving van De Telegraaf niet op waarheid. Levchenko richt in zijn tweet rechtstreeks tot Valentijn Driessen, de chef voetbal van de ochtendkrant en auteur van het artikel.

“Met verbazing lees ik de uitspraak van Valentijn Driessen in De Telegraaf over dat de aanvoerders van de clubs het seizoen 2019/20 per direct willen beëindigen. Dat klopt niet”, is Levchenko stellig. “We hebben vandaag (donderdag, red.) een conference call met de CSR (centrale spelersraad, red.) en we komen vanavond met het statement van de spelersvakbond.”

De uitlatingen over het eventuele stopzetten van het seizoen komen een dag na de grote videovergadering van de UEFA, waarin de Europese voetbalbond erop aangedrongen heeft om de nationale competities wel uit te spelen. De KNVB houdt, ondanks gemor van onder meer Ajax, RKC Waalwijk, Fortuna Sittard en PEC Zwolle, voorlopig vast aan deze lijn.