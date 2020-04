Verweij: ‘Ajax sluit dat niet uit, maar ik denk niet dat het zover zal komen’

Directeur voetbalzaken Marc Overmars zou het liefst zien dat het seizoen in de Eredivisie per direct wordt geschrapt, nu de coronacrisis nog lang niet lijkt te zijn opgelost. Mike Verweij, Ajax-watcher van De Telegraaf, bekijkt de problemen die voor Overmars en consorten op de loer liggen, zoals het mislopen van transfermiljoenen en wanneer Hakim Ziyech zich daadwerkelijk gaat melden bij Chelsea.

"Overmars geeft ook aan dat het stoppen vanwege de coronacrisis heel veel financiële gevolgen heeft voor Ajax", zo vat Verweij samen in zijn analyse over de huidige gang van zaken bij de Amsterdamse club. "Je praat over tientallen miljoenen euro’s. Donny van de Beek zou weggaan, Sergiño Dest zou weggaan. Overmars zei zelfs letterlijk dat de handtekeningen bijna stonden bij een aantal clubs en spelers. Daar loopt Ajax mogelijk tientallen miljoen euro’s mis, maar dat maakt ze niet uit."

Verweij kan niet met zekerheid zeggen dat spelers als Van de Beek en Dest nog minstens een seizoen aan Ajax verbonden blijven. "Maar dat transfers gecompliceerder worden, dat staat vast. Dat waren bijna zekerheidjes. Dest zou naar Bayern München gaan en Van de Beek naar Real Madrid." De Ajax-watcher verwacht dat Ziyech zich op 1 juli ‘gewoon’ bij Chelsea meldt, zelfs als de Eredivisie dan nog niet is afgerond. "Juristen zeggen dat het een arbeidsrechtelijke overeenkomst is tussen Chelsea en Ziyech. Als die daar bij blijven, dan is dat gewoon rechtsgeldig. Dan kan de UEFA of FIFA hoog of laag springen, maar dan gaat Ziyech naar Chelsea."

Volgens Verweij zijn er naast Ajax verschillende clubs in de Eredivisie die de voorkeur geven aan het definitief stilleggen van de competitie. "En volgens Overmars willen ook heel veel spelers niet meer spelen. Die willen niet aan deze gevaren blootgesteld worden." Verweij verwacht niet dat Ajax uit de competitie stapt, ondanks de bezwaren die Overmars op tafel heeft gelegd. "Ze zeggen dat ze dat niet uitsluiten, maar ik denk dat het niet zover zal komen. Dat is toch wel een heel forse stap om dat te doen."