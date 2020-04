‘Barcelona biedt ondanks crisis jaarsalarissen van 25 en 7 miljoen’

Barcelona is net als veel andere clubs hard getroffen door de crisis die is ontstaan als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. De Catalaanse grootmacht kwam onlangs tot een akkoord met de spelersgroep over een salarisverlaging van zeventig procent en lijkt daarmee de grootste financiële zorgen momenteel afgewend te hebben. Mundo Deportivo verzekert donderdag bovendien dat het coronavirus niet van invloed zal zijn op de transferplannen in het Camp Nou en de komst van Neymar en Lautaro Martínez geniet nog altijd prioriteit.

De sportkrant uit Barcelona haalt een uitspraak aan van voorzitter Josep Maria Bartomeu, die maandag stelde dat de club ‘zich in de markt op een positie bevindt om alle operaties uit te voeren die het noodzakelijk acht’. Hierbij zou hij vooral hebben gedoeld op het aantrekken van Neymar en Martínez, die in het nieuwe seizoen samen met Lionel Messi een dodelijke aanval moeten gaan vormen.

Barcelona zat afgelopen zomer ook al achter Neymar aan, maar slaagde er toen niet in om tot een akkoord te komen met Paris Saint-Germain. De Spanjaarden hebben echter de hoop er in de komende maanden wel met de Fransen uit te kunnen komen en zouden ervan uitgaan dat zij hem voor minder dan 180 miljoen euro kunnen inlijven. Sport kwam eerder deze week al met het bericht dat de Braziliaan waarschijnlijk 160 miljoen moet kosten. Neymar is naar verluidt bereid om akkoord te gaan met zijn oude jaarsalaris van 25 miljoen, terwijl hij nu nog 36 miljoen per jaar verdient in Parijs.

Lautaro of Griezmann - Wie draait het beste seizoen?

Mundo Deportivo noemt Neymar een ‘strategisch voetbaldoelwit, met ook een marketingcomponent’. Martínez zou op zijn beurt op tactisch gebied prioriteit genieten. De Argentijn is nu nog actief bij Internazionale en moet de opvolger worden van Luis Suárez. Hij is door een clausule in zijn contact voor 110 miljoen op te pikken in het Giuseppe Meazza en Barcelona hoopt deze prijs omlaag te kunnen onderhandelen door bijvoorbeeld Arturo Vidal in de deal te betrekken.

Martínez zou de interesse van Real Madrid en Manchester City alvast afgewimpeld hebben omdat hij graag met Messi samen wil spelen. Barcelona biedt de spits naar verluidt een jaarsalaris van zeven miljoen en daarmee gaat hij er flink op vooruit. Martínez verdient momenteel namelijk ‘slechts’ twee miljoen op jaarbasis bij Inter, dat hem wel een aanbieding heeft gedaan om zijn gage te verdubbelen.