Geen belemmering voor Ajax bij herstart Eredivisie: ‘Dat faciliteren wij graag’

Mocht de Eredivisie ergens deze zomer worden hervat, dan is Ajax gewoon welkom in de Johan Cruijff ArenA, zo bevestigt een zegsman van het stadion donderdag in gesprek met Ajax Life. Er zijn geen belemmeringen voor Ajax, daar het EK is verplaatst naar de zomer van 2021 en er tot 1 juni geen samenkomsten zoals concerten mogen plaatsvinden. In de Johan Cruijff ArenA zouden deze zomer in totaal vier EK-duels plaatsvinden, maar vanwege de uitbraak van het coronavirus gaat dat niet door.

"De Johan Cruijff Arena is deze zomer beschikbaar voor Ajax om thuiswedstrijden in te spelen. Wij faciliteren dit graag voor Ajax, als de club het wil", aldus de woordvoerder van het onderkomen van de koploper in de Eredivisie. Vanwege de coronacrisis kan de KNVB nog niet exact aangeven wanneer de competitie wordt hervat. De UEFA wil in ieder geval dat alle competities deze zomer worden afgemaakt, zo kwam uit de vergadering van woensdag naar voren.

Ajax kwam op 1 maart voor het laatst in actie in de Johan Cruijff ArenA, toen AZ met 0-2 wist te winnen van het elftal van trainer Erik ten Hag. Een week later, tegen sc Heerenveen (1-3), volgde de voorlopig laatste wedstrijd van de Amsterdammers. Ajax heeft nog negen wedstrijden in de Eredivisie voor de boeg. Vier duels, tegen FC Twente, PEC Zwolle, Vitesse en VVV-Venlo, vinden normaal gesproken plaats op eigen veld. Europese duels volgen sowieso niet, daar Ajax in de tweede ronde van de Europa League werd uitgeshakeld door Getafe.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars zou echter het liefst zien dat er per direct een punt wordt gezet achter de jaargang 2019/20. "Ik weet dat heel veel clubs er ook zo over denken, gewoon duidelijkheid willen en vinden dat de Eredivisie niet meer moet worden uitgespeeld", zo zei Overmars woensdag tegenover De Telegraaf. "De Eredivisie is dood, het leven is eruit, de lol er vanaf: noem het zoals je het wilt. Premier Mark Rutte zei niet voor niets dat dit de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog is. Natuurlijk weten we dat er honderd gevolgen aan vastkleven als we nu een streep onder de competitie zetten. Maar die zitten ook vast aan het na 1 juli doorspelen."