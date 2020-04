‘Overmars zorgt met harde uitspraken voor irritatie bij Eredivisie-clubs’

Marc Overmars liet zich woensdagavond in niet mis te verstane bewoordingen uit over het restant van het Eredivisie-seizoen. Als het aan de directeur voetbalzaken van Ajax ligt, wordt er per direct een punt gezet achter de huidige jaargang. Die uitspraken hebben volgens het Algemeen Dagblad tot irritatie bij andere Eredivisie-clubs geleid.

“Ik had gehoopt dat de KNVB een zelfstandige beslissing zou nemen, maar in plaats daarvan verschuilt men zich achter de UEFA. Ik heb er gewoon moeite mee hoe het gaat. Ik weet dat heel veel clubs er ook zo over denken, gewoon duidelijkheid willen en vinden dat de Eredivisie niet meer moet worden uitgespeeld. De Eredivisie is dood, het leven is eruit, de lol er vanaf: noem het zoals je het wilt”, zo liet Overmars optekenen door De Telegraaf. Eerder lieten RKC Waalwijk, Fortuna Sittard en PEC Zwolle zich op vergelijkbare wijze uit over dit Eredivisie-seizoen, dat door de uitbraak van het coronavirus tot stilstand is gekomen.

Overmars haalt vernietigend uit naar KNVB: ‘De Eredivisie is dood’

Lees artikel

De UEFA legde woensdag de richtlijn vast dat de nationale competities voor 3 augustus uitgespeeld moeten worden. De KNVB klampt zich vast aan dat besluit en heeft de hoop op het afmaken van het Eredivisie-seizoen nog niet opgegeven. Overmars ziet hier niets in en heeft dus de nodige medestanders, maar er is volgens het Algemeen Dagblad ook een ‘flink aantal clubs’ dat er anders over denkt. “Die menen dat het wel erg opvallend is dat vooral RKC, Fortuna en PEC nu al hardop roepen dat het over en uit moet zijn met het seizoen 2019/2020. Die drie clubs hebben er immers alle belang bij, ze zijn immers in acuut degradatiegevaar”, zo klinkt het.

De uitspraken van Overmars zouden momenteel gezien worden als ‘een standpunt er keihard doorheen beuken’ en die aanpak wordt door enkele clubs afgekeurd. Bovendien acht de KNVB het niet verstandig op op ‘eigen houtje’ te gaan opereren ten opzichte van andere landen. “Wat gebeurt er dan als vrijwel alle andere landen hun competities deze zomer wel afmaken? Welke consequenties kan dat hebben? Hoe star kan de UEFA dan bijvoorbeeld zijn in het aantal plaatsen dat Nederland komend seizoen mag invullen in de Europese toernooien. De clubs weten ook dat nu stoppen forse financiële gevolgen heeft voor de geldstroom vanuit Europa naar de Nederlandse clubs”, schrijft de krant.

Een kritiekpunt op de uitspraken van Overmars is het feit dat Ajax bij het stoppen van de competitie de Champions League ingaat en dus veertig miljoen euro veiligstelt. Men zou eerst een oplossing willen vinden voor ‘dat vraagstuk’, daar bijvoorbeeld AZ als mede-koploper ook aanspraak kan maken op deze premies. De uitspraken van Overmars, en ook RKC, Fortuna en PEC, worden niet als gek beschouwd, maar worden wel omgeven door ‘een enorme zweem van eigen belang boven de uitspraken waar collectiviteit als de sleutel werd gezien’. Men zou het verstandiger achten om de UEFA de stekker uit de competities te laten trekken in plaats van het zelf te doen.