Memphis Depay openbaart racistische DM: ‘Zo kan je me nooit noemen’

Memphis Depay postte woensdag een twee foto’s op Instagram waarop hij poseert met een lijgerwelp, een kruising tussen een mannetjesleeuw en een vrouwtjestijger. De foto’s leidden tot een storm van kritiek, van onder meer Kjeld Nuis, Gordon en dierenrechtenorganisatie World Animal Protection Nederland. In zijn story deelt Depay een bericht dat hij op Instagram, waarin hij wordt uitgemaakt voor ‘bananenplukker’.

“Wat gedraag jij je als een fucking mongooltje met je laatste foto. Denk dat mijn hond nog een hoger IQ heeft dan jij fucking loser. Karma pakt je terug letterlijk”, zo luidt het bericht aan Depay, dat wordt afgesloten met een emoji van een banaan en het woord ‘plukker’. In zijn story schrijft de aanvaller van Olympique Lyon: “Okayyyyy dan. Jij kan je account net zo goed sluiten nu. Omdat ik op een foto sta met een lijger die niet eens van mij is. Nederland wat zijn we aan het doen?” Het bericht wordt door Ryan Babel gedeeld op Instagram, met de tekst: “Hoe ze echt over ons denken smh.”

In een livevideo op Instagram geeft Depay tekst en uitleg over de actie. “Ik heb een leeuw in Nederland, even serieus. Stupido’s. Ik hoef mezelf niet te verdedigen, dat doe ik ook niet. Ik leg alleen de situatie uit. That’s it. Ik heb net iets op mijn story gepost dat best wel zielig is voor het meisje dat het stuurde. Zij kan net zo goed haar account sluiten. Je ziet dat Nederland nog steeds een land is van racisme om de kleinste dingen. Ik ben een bananenplukker omdat zij dacht dat ik met een leeuw op de foto ben gegaan.”

“Met wat ik ook op de foto ga, zo kan je me nooit noemen. Ik weet niet hoe je bent opgevoed, vaak heeft het met opvoeding te maken. Maar het is triest”, gaat Depay verder. “Anyway, ik ga het daar niet meer over hebben. Want het maakt me alleen maar agressief. Nogmaals: doe je research, check de facts. Lijgers zijn gecreëerde beesten, maar dat is een hele andere conversation. Het gaat erom dat ik dat ding niet in huis heb, ik ben een dierenliefhebber.”

Depay liet via dezelfde livevideo op Instagram al weten dat hij zich niet kon vinden in de kritiek op de foto’s met de lijger. “Voor de mensen die de feiten niet kennen, hou gewoon je mond”, zegt de aanvaller, die momenteel herstellende is van een kruisbandblessure. “Lijgers zijn niet eens wilde dieren. Ze worden niet in het wild geboren, maar door mensen gemaakt. Ik denk dat ze niet eens zouden overleven in het wild.”