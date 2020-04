Iconische Confrontaties: Galáctico's uit 2002 versus Real Madrid 2017/18

In deze periode zonder voetbal grijpt Voetbalzone terug naar het verleden. In de rubriek Iconische Confrontaties zetten we twee teams tegenover elkaar waarover vandaag de dag nog altijd met veel respect gesproken wordt. Via een poll onderaan dit artikel wordt door jullie bepaald welk team zou winnen als beide ploegen het tegen elkaar zouden opnemen. Na edities met Ajax, PSV, Feyenoord en Liverpool, gaan we naar het zuiden van Europa voor een ongekende titanenstrijd tussen twee legendarische teams van Real Madrid: 2001/02 tegenover 2017/18.

De Koninklijke behoorde in deze tijd tot de beste teams in Europa en bewees dat in de Champions League. De Madrilenen hadden het miljardenbal in 1998 en 2000 al gewonnen, en kenden nu weer een uitstekend Europees seizoen. Het grootste clubtoernooi van Europa had destijds nog een andere opzet, want de nummers een en twee van de groepsfase kwamen niet in de achtste finales terecht, maar in nog een groepsfase. Het team van trainer Vicente del Bosque werd gezien als misschien wel het beste team ter wereld. Nadat een jaar eerder Luis Figo voor zestig miljoen euro bij aartsrivaal Barcelona werd weggekocht, betaalde Real Madrid in de zomer van 2001 een recordbedrag voor Zinédine Zidane. De Franse middenvelder kwam voor 72 miljoen euro over van Juventus. Met hem in het team moest niet alleen Spanje, maar ook Europa veroverd worden. In LaLiga stelde de ploeg van Del Bosque teleur met een uiteindelijke derde plaats, terwijl ook de Copa del Rey niet werd gewonnen. In de Champions League was er wél succes.

In een groep met AS Roma, Lokomotiv Moskou en RSC Anderlecht plaatste Real Madrid zich als nummer een overtuigend voor de volgende ronde. In de tweede groepsfase kwamen de Spanjaarden terecht in een poule met Panathinaikos, Sparta Praag en FC Porto. Met vijf overwinningen en een gelijkspel was een plaats bij de laatste acht van Europa een feit. Titelverdediger Bayern München, dat een paar maanden eerder de wereldbeker voor clubs had gewonnen, was de tegenstander in de kwartfinale en de ploeg van Otmar Hitzfeld werd over twee duels opzij gezet. De laatste horde op weg naar de finale in Glasgow was het Nederlands getinte Barcelona. Michael Reiziger, Frank de Boer, Phillip Cocu, Patrick Kluivert en Marc Overmars moesten hun meerdere erkennen in de rivaal uit Madrid. Voor de derde keer in vijf jaar tijd had Real Madrid zich geplaatst voor de finale en deze keer was Bayer Leverkusen de tegenstander.

Op 15 mei 2002 was Hampden Park het strijdtoneel voor de Champions League-finale 2001/02. Leverkusen was bezig aan een ongekend seizoen en had de treble in zicht, maar greep op het laatste moment overal naast. Een voorsprong van vijf punten in de Bundesliga werd uit handen gegeven, met een tweede plaats achter Borussia Dortmund als gevolg. De finale van de DFB Pokal werd met 4-2 verloren van Schalke 04 en in de finale van de Champions League bleek Real Madrid met 2-1 te sterk. De Koninklijke kwam in Glasgow op voorsprong door een doelpunt van Raúl, waarna Lúcio niet veel later met het hoofd voor de 1-1 zorgde. Nog voor rust werd het 2-1 voor Real Madrid door een doelpunt dat de geschiedenisboeken in ging als een van de mooiste aller tijden. Roberto Carlos gaf hoog voor, waarna Zidane de bal vanuit de lucht prachtig in de kruising schoot. Leverkusen kreeg genoeg kansen om een verlenging uit het vuur te slepen, maar invaller Iker Casillas bewees zijn waarde voor Real met drie weergaloze reddingen. Mede door zijn inbreng won Real Madrid voor de negende keer in de clubgeschiedenis de cup met de grote oren.

De opstelling van Real Madrid in de finale tegen Bayer Leverkusen. Op de bank: Iker Casillas, Aitor Karanka, Francisco Pavón, Steve McManaman, Guti, Flávio Conceição en Pedro Munitis.

Real Madrid 2017/18

Nog nooit had een club twee keer op rij de Champions League gewonnen. Real Madid bracht daar in 2017 verandering in. Na eindzeges in 2014 en 2016 was het ook drie jaar geleden weer raak, nadat Juventus in de finale werd verslagen. De ploeg van trainer Zidane was niet te stoppen en dat bleek ook in het seizoen 2017/18, waarin de Spaanse grootmacht voor de derde keer het miljardenbal op zijn naam schreef. Het seizoen begon uitstekend met de winst van de Europese en Spaanse Supercup. De wereldbeker voor clubteams werd eind 2017 in de wacht gesleept en in de groepsfase van de Champions League werd kwalificatie voor de volgende ronde afgedwongen. In een zware poule met Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund en APOEL Nicosia eindigde het team van Zidane op de tweede plaats, genoeg voor een plek bij de laatste zestien van Europa.

De weg naar de finale in Kiev was zwaar. In de achtste finales werd op overtuigende wijze afgerekend met Paris Saint-Germain en in de kwartfinale bleek Real Madrid over twee duels te sterk voor Juventus. In de halve finale werd de Spaanse topclub opnieuw gekoppeld aan een absolute Europese grootmacht: Bayern München. Met een 1-2 uitzege in de Allianz Arena werd de basis voor de finaleplaats gelegd. De return eindigde in een 2-2 gelijkspel, waarna de reis naar Oekraïne geboekt kon worden.

Het Liverpool van manager Jürgen Klopp was op 26 mei 2018 de tegenstander. Vlak na rust tekende Karim Benzema voor de 1-0 na een enorme blunder van Loris Karius. Het antwoord van Liverpool liet niet lang op zich wachten, want een paar minuten later stond het 1-1 via Sadio Mané. The Reds wisten niet door te drukken en moesten een nieuwe tegentreffer incasseren toen Gareth Bale het op zijn heupen kreeg. Met een fabelachtige omhaal bezorgde hij zijn ploeg de voorsprong, waarna hij even later ook de 3-1 maakte. Karius ging opnieuw de fout in en blunderde bij een afstandschot van Bale. De Champions League was opnieuw voor Real Madrid. Helemaal perfect werd het seizoen niet, want het Spaanse bekertoernooi werd niet gewonnen en in LaLiga moest Real het doen met de derde plaats.

De opstelling van Real Madrid in de finale tegen Liverpool. Op de bank: Kiko Casilla, Nacho, Gareth Bale, Theo Hernández, Lucas Vázquez, Marco Asensio en Mateo Kovacic.