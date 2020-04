‘Pijnlijke’ drijfveer KNVB speelt op achtergrond: ‘Dat is doorslaggevend’

Gerard Slager haalt in De Telegraaf hard uit naar de KNVB, de UEFA en de FIFA. De voormalig directeur van de Federatie Betaald Voetbalorganisatie (FBO) vindt het een stuitend geval van arrogantie van de macht van de bonden dat er gesproken wordt over een einddatum van 3 augustus. "Wij zijn de koning van de wereld, wij beslissen, de competitie gaat door tot 3 augustus."

"Ze veranderen tussentijds de spelregels en gaan gewoon compleet voorbij aan de maatschappij. Alsof de voetballerij daar geen onderdeel van uitmaakt en iedereen zich heeft te schikken", vervolgt Slager. Hij kan zich niet voorstellen dat een dergelijk scenario zonder slag of stoot wordt geaccepteerd in het maatschappelijke veld. "Denk je dat de burgemeester als verantwoordelijke voor de openbare orde met een onderbezetting van het politiekorps middenin de zomervakantie zomaar toestaat om risicowedstrijden te organiseren?"

Heel veel pijnlijker wordt het overigens niet voor de @KNVB. Gerard Slager, voormalig directeur van de FBO (Federatie Betaaldvoetbal Organisatie) legt link tussen hang van voetbalbond naar @UEFA en baan Just Spee als opvolger @MichaelvanPraag #coronavirus pic.twitter.com/C2A2tXdc05 — Mike Verweij (@MikeVerweij) April 2, 2020

Slager stelt dat de KNVB door het accepteren van de koers van de UEFA overal overheen gaat, zoals contracten met spelers, trainers, sponsors en tv-maatschappijen. "Maar organisaties als KNVB, UEFA en FIFA denken zich alles te kunnen permitteren omdat ze de voetballerij vormen en nog steeds vermoeden maatschappelijk een uitzonderingspositie in te nemen in deze crisistijd. Hoe kortzichtig."

De hang van de KNVB aan de de Europese voetbalbond verbaast de voormalig bestuurder van de FBO niets. "Het nationaal belang is ondergeschikt aan het belang van een paar personen, die namens de Nederlandse voetbalbond in allerlei dikbetaalde UEFA-commissies zitten. Wie bijt de hand waaruit hij wordt gevoed?", aldus Slager.

"Uit de pas lopen bij de UEFA betekent dat je als KNVB op een zijspoor wordt gezet en dan loopt de aanstelling van bondsvoorzitter Just Spee gevaar als hij eind 2020 gekozen moet worden in het uitvoerend comité van de UEFA als opvolger van Michael van Praag. Die machinaties spelen op de achtergrond en zijn doorslaggevend voor de KNVB om in de pas te lopen bij het onzalige plan van de UEFA om door te voetballen tot 3 augustus", besluit hij zijn relaas.