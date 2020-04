‘Ik zei tegen Cristiano: we haten je vanwege je voorkomen, je loopje’

Paulo Dybala geniet van de samenwerking met Cristiano Ronaldo bij Juventus. De Argentijnse aanvaller is blij met de aanwezigheid van de 35-jarige superster in Turijn, maar geeft tegelijkertijd aan dat niet iedereen in zijn thuisland fan is van de Portugees. Op de site van de Argentijnse voetbalbond vertelt Dybala dat de houding van Ronaldo ergernis wekt.

"Ik zei tegen hem: Cristiano, we haten je in mijn land vanwege je lichaam, je voorkomen en je loopje", memoreert Dybala het gesprek met zijn collega. De aanvaller had echter al snel in de gaten dat Ronaldo een ware vakman is met het hart op de juiste plaats. "Ik zei tegen hem: de waarheid is dat je me hebt verrast, omdat ik erachter ben gekomen dat je anders bent."

Dybala werkt nu bijna twee jaar samen met Ronaldo, terwijl hij ook al jarenlang collega is van Messi bij de nationale ploeg van Argentinië. Eerder werd Dybala in eigen land bekritiseerd omdat hij zou hebben gezegd dat het lastig is om samen te spelen met de vedette van Barcelona. Dybala geeft aan dat zijn woorden verkeerd zijn geïnterpreteerd.

"Ik wilde nooit een teamgenoot bekritiseren. Ik wilde gewoon verbetering zien (in het spel, red.). Ik heb er met Leo over gesproken, aangezien we in tactisch opzicht veel op elkaar lijken. Ik had niet veel speelminuten op het WK of de Copa América, maar tegelijkertijd respecteer ik de beslissingen van de trainers, want bij Argentinië is er veel concurrentie", besluit Dybala.