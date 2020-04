Oranje greep al bijna mis: ‘Ik had hem graag persoonlijk willen ontmoeten’

De uitbraak van het coronavirus heeft ook het begin van de interlandcarrière van Robin Gosens voorlopig uitgesteld. De 25-jarige vleugelverdediger, die een Duitse moeder en een Nederlandse vader heeft, had volgens La Gazzetta dello Sport zijn keuze voor Duitsland reeds gemaakt, al kwam het Algemeen Dagblad kort daarna met het bericht dat ook Oranje nog in de race was. Joachim Löw, bondscoach van Duitsland, bevestigt in gesprek met Kicker dat hij Gosens in maart graag had willen oproepen.

De wieg van Gosens stond vlak over de grens in Emmerich en hij groeide op in Duitsland, maar lanceerde zijn profloopbaan in Nederland. Na voor Fortuna Elten, 1.FC Bocholt en VfL Rede te hebben gespeeld, maakte hij de overstap naar de jeugdopleiding van Vitesse. Via FC Dordrecht en Heracles Almelo kwam hij vervolgens bij Atalanta Bergamo terecht, waar hij dit seizoen veel indruk maakt en voorlopig goed was voor acht doelpunten en vijf assists in dertig officiële wedstrijden.

De prestaties in de Serie A en de Champions League hebben de aandacht gewekt bij de Duitse én de Nederlandse voetbalbond. Het is niet bekend of er sprake is geweest van contact met bondscoach Ronald Koeman, maar de keuzeheer had Gosens niet opgenomen in zijn voorlopige selectie voor de uiteindelijk wegens de uitbraak van het coronavirus geschrapte oefenwedstrijden tegen de Verenigde Staten en Spanje. La Gazzetta dello Sport schreef dat Löw wél van plan was om de vleugelverdediger op te nemen in zijn selectie voor de interlands tegen Spanje en Italië en dat bericht blijkt te kloppen.

“We overwogen om Gosens op te roepen voor de interlandperiode in maart. Ik had hem graag persoonlijk willen ontmoeten. Het is jammer dat het er niet van gekomen is, maar we blijven hem in de gaten houden zodra de bal weer gaat rollen”, stelt Löw, die benadrukt dat de Duitse voetbalbond Gosens ‘over een lange periode heeft geobserveerd’. “Hij is een veelzijdige speler, die met zijn dynamiek, enthousiasme en vastberadenheid indrukwekkende eigenschappen heeft.”