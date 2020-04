Situatie Hakim Ziyech exemplarisch: ‘Dit gaat de bottleneck worden’

De KNVB meldde woensdag dat het streven is om de Nederlandse profcompetities voor 3 augustus af te ronden. De UEFA vergaderde woensdag met 55 partijen om verschillende scenario's door te nemen en het seizoen afmaken in de zomer is één van de plannen. Valentijn Driessen denkt dat het onhaalbaar is om de Europese competities vóór de genoemde datum af te ronden.

De journalist van De Telegraaf verwacht dat de contractsituaties van voetballers een dergelijk scenario onmogelijk maakt. Driessen vraagt zich in een video op de website van de krant ook af of spelers in Nederland al vanaf 28 april mogen trainen van de regering vanwege het coronavirus. "Als 28 april wordt opgeschoven naar 28 mei, dan kom je wel in de problemen", aldus Driessen.

"Dan heb je nog maar een maand om negen wedstrijden te spelen. Dat zal dus allemaal afhangen van de ontwikkelingen van het coronavirus", stelt de journalist, die tegelijkertijd wijst naar de moeilijkheden omtrent de contractsituaties. Hij wijst als voorbeeld naar de overgang van Hakim Ziyech van Ajax naar Chelsea komende zomer én naar spelers met aflopende contracten.

"Willen zij nog spelen in juli met het gevaar op een blessure? Dit is een heel heikel punt, hier zitten juridisch gezien veel haken en ogen aan. Ziyech? In feite zou hij de competitie bij Ajax moeten afmaken tot 3 augustus en dan naar Chelsea gaan. Maar wie gaat hem betalen in die tussenliggende periode? Wie gaat hem verzekeren voor het geval hem wat overkomt?"

"Het kan een simpele enkelblessure zijn, maar hij kan ook veel zwaarder geblesseerd raken of komen te overlijden. Weet ik wat er allemaal kan gebeuren in de tussentijd?! Dit zijn hele heikele onderwerpen en waarvan ik denk dat dat de bottleneck (knelpunt/breekpunt, red.) kan worden van het hele plan om de competitie tot 3 augustus uit te spelen. Het is bijna onmogelijk", aldus Driessen.