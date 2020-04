Aanvoerders willen seizoen per direct beëindigen en eisen garanties

De aanvoerders van de clubs in de Eredivisie willen het seizoen 2019/20 het liefst per direct beëindigen, zo meldt De Telegraaf. De spelers houden bij hun standpunt rekening met 'het voortwoekerende coronavirus en de grote kans op besmetting'. De aanvoerders hebben besloten pas weer in groepsverband te gaan trainen als het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) verklaart dat het honderd procent veilig is om de groepstraining te hervatten, zo klinkt het.

De Telegraaf plaatst wel een kanttekening. Omdat de KNVB de UEFA-lijn volgt en alles in het werk wil stellen om de profcompetities af te ronden, staan de aanvoerders naar verluidt juridisch zwak. Toch hebben de spelers besloten pas weer in groepsverband te gaan trainen als het RIVM zwart op wit heeft verklaard dat het veilig is om als groep te trainen.

Eredivisie-aanvoerders: 'Nu klappen wij voor jullie'

'Zonder zo'n brief gaan de Eredivisiespelers niet samen het veld op en eveneens eisen ze die garantie per brief alvorens ze de competitie hervatten met of zonder publiek. De aanvoerders zullen de KNVB en hun clubs binnenkort op de hoogte brengen van hun standpunt en hun eisen met betrekking tot schriftelijke garantstelling door het RIVM', aldus de krant.

Marc Overmars, directeur voetbalzaken van Ajax, liet tegenover het dagblad al weten het een bizar plan te vinden om het seizoen in de zomer af te maken. "Waarom gaat het op dit moment over geld en niet over de volksgezondheid? Ik had gehoopt dat de KNVB een zelfstandige beslissing zou nemen, maar in plaats daarvan verschuilt men zich achter de UEFA. Ik heb er gewoon moeite mee hoe het gaat."

Overmars wil dat de KNVB een einde maakt aan het seizoen. "Ik weet dat heel veel clubs er ook zo over denken, gewoon duidelijkheid willen en vinden dat de Eredivisie niet meer moet worden uitgespeeld. De Eredivisie is dood, het leven is eruit, de lol er vanaf: noem het zoals je het wilt. Premier Mark Rutte zei niet voor niets dat dit de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog is", aldus de sportbestuurder van Ajax.