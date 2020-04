Derksen fileert ‘geweldige kwal’: ‘Spontaan mijn ontbijtje weer uitgekotst’

De Telegraaf publiceerde woensdagochtend een interview met Dirk Kuyt. Johan Derksen was niet bepaald onder de indruk van de uitspraken van de oud-international, zo vertelt hij in een video van Veronica Inside. De analist maakt Kuyt met de grond gelijk en noemt hem onder meer ‘de grootste demagoog van Nederland’.

“Het was feest aan de ontbijttafel en mijn lieveling Dirk Kuyt stond al groot op de voorpagina. ‘Artsen en verplegers lijken op topsport’. Ik geloof dat Dirk Kuyt niet eens een onaardige jongen is, maar het is de grootste demagoog van Nederland”, zo begint Derksen zijn relaas. “Hij wil altijd leuk en verstandig overkomen, maar hij realiseert zich niet dat hij dom en als een papegaai overkomt. Hij zei precies wat de doorsnee Nederland wil horen.”

“Ik zal een paar dingetjes citeren en ik waarschuw: zet een emmertje neer, want er kunnen braakneigingen ontstaan. Ik heb vanmorgen spontaan mijn ontbijtje weer uitgekotst”, zegt de analist. Kuyt zei in De Telegraaf onder meer dat hij iedereen aanraadde om thuis te blijven, dat iedereen de instructies moet opvolgen voor de kwetsbare ouderen en dat er momenteel ‘topsport’ bedreven wordt door de zorgverleners in de ziekenhuizen. “Hij papegaait gewoon Mark Rutte na en dan denkt hij ook nog dat hij als een hele verstandige man overkomt. Er zullen veel lezers zo naïef zijn dat ze denken: Dirk Kuyt, dat is toch een hele lieve jongen. Nou, die Dirk Kuyt vind ik een geweldige kwal.”

Derksen kan overigens goed begrijpen dat de KNVB een streep heeft gezet door het amateurseizoen en verwacht dat het betaald voetbal op termijn volgt. “Ik vind de beslissing bij het amateurvoetbal niet onverstandig. Bij het profvoetbal staan er hele grote financiële bedragen op het spel, dus ze moeten daar even genuanceerder zijn in de beslissing. Ik denk dat we deze competitie kunnen vergeten, want ik kan me niet voorstellen dat Mark Rutte op 1 juni zegt: ‘Ga jullie gang maar, lang leve de lol’.”