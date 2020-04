Sergio Ramos dient Ajax van repliek na feestavond op social media

Ajax stond woensdagavond stil bij de 1-4 overwinning tegen Real Madrid in de Champions League van vorig seizoen. De Amsterdammers deelden via social media foto's en teksten over de fameuze wedstrijd en lieten daarbij ook een foto van een geïrriteerde Ramos op de tribune zien. De verdediger van Real was niet gediend van de actie van Ajax en diende de club van repliek.

Ramos moest in de achtste finale van het miljardenbal de return in het Santiago Bernabéu missen nadat hij in de heenwedstrijd (1-2) zijn derde kaart van het Europese seizoen pakte. Bij de return zag de stopper met lede ogen aan hoe Ajax alsnog de volgende ronde behaalde. Ajax herbeleefde de memorabele avond door woensdag de wedstrijd uit te zenden op YouTube.

Onder de noemers #RetroMatchday en #reaaja deelden de Amsterdammers diverse momenten uit de wedstrijd. Ook een foto van een geïrriteerde Ramos in combinatie met een foto van een juichende Dusan Tadic werd geplaatst op Twitter. Ramos was niet zo blij met het bericht en deelde even later de foto's van zichzelf met de vier Champions League-bekers die hij had gewonnen. Bij de foto's plaatste de routinier ook nog een zwaaiende handje richting Ajax.

Het bericht van Ramos werd gretig gedeeld op Twitter. De stopper kreeg veel positieve reacties uit zijn achterban. Ajax kon de reactie van Ramos ook wel waarderen. "Fair enough. Respect", aldus de koploper van de Eredivisie, die vier bekericoontjes bij het bericht plaatste. Ajax wist vorig seizoen uiteindelijk de halve finale van de Champions League te halen, waarin Tottenham Hotspur net te sterk bleek.