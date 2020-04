Ajax ‘keihard geraakt’ door schade van tientallen miljoenen euro’s

Het stilvallen van de voetbalwereld heeft Ajax ‘keihard’ geraakt, zo laat directeur voetbalzaken Marc Overmars weten aan De Telegraaf. De schade van de huidige situatie wordt bij de Amsterdammers momenteel geschat op tientallen miljoenen euro’s. Overmars stelt dat Ajax ‘in absolute getallen’ het hardst geraakt wordt van alle clubs in Nederland.

“Wij worden keihard geraakt”, benadrukt Overmars. De inkomsten van Ajax zijn vrijwel volledig opgedroogd, terwijl de vaste lasten gewoon doorlopen. Dat de huidige situatie ook invloed uitoefent op de gang van zaken op de transfermarkt, heeft volgens Overmars de meeste invloed in Amsterdam. “Het allerergste is dat de transferopbrengsten verdampen. Van sommige clubs had ik de handtekeningen bijna onder het contract staan, maar die transfers zijn nu hoogst onzeker.”

Overmars haalt vernietigend uit naar KNVB: ‘De Eredivisie is dood’

Lees artikel

“Dit is geen klaagzang, maar wij hebben nu eenmaal de duurste huishouding, waardoor transfers nodig zijn. In absolute getallen worden wij het hardst geraakt van alle Nederlandse clubs”, stelt de directeur voetbalzaken van Ajax. In een vurig betoog liet Overmars woensdagavond weten dat hij de lopende competitie het liefst direct beëindigd ziet worden. “Spelers hebben ook vaders, moeders, opa’s en oma’s. En ze zeggen dat het toch niet lekker voelt om eventueel de besmettingsbron te zijn van een familielid dat heel erg ziek kan worden of zelfs kan doodgaan. Ze zijn bang en snappen niet dat zelfs de volksgezondheid moet wijken om door te voetballen.”

Ajax staat vijf procent van de Europese inkomsten af aan de Eredivisie CV, aanvankelijk om clubs kunstgras te kunnen laten inruilen voor natuurgras. “Maar want ons betreft gebruikt de Eredivisie ons geld nu gewoon om clubs te helpen die dat nodig hebben”, aldus Overmars, die stelt dat Ajax ook bezig is met het opzetten van een noodfonds. “Uiteindelijk hebben wij die clubs ook weer hard nodig. Waarbij overigens wel aangetekend dat wij onze goede financiële positie, onze buffer, de afgelopen jaren zelf hebben gecreëerd en van niemand cadeau hebben gekregen.”