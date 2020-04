Bayern deelt ‘trieste’ boete uit na illegale autorit: ‘Mijn zoontje was ziek’

Jérôme Boateng is niet blij met de handelswijze van Bayern München. De Duitse grootmacht heeft de verdediger een boete opgelegd, omdat hij geen toestemming had om zijn woonplaats te verlaten. Boateng overtrad de regels van Bayern en Beieren om zoveel mogelijk thuis te blijven vanwege de coronacrisis. Boateng verdedigt zich door aan te geven dat hij op weg was naar zijn zieke zoontje.

De reis van de stopper lekte eerder op de woensdag uit via BILD, dat meldde dat Boateng dinsdag met de schrik vrij was gekomen tijdens een ongeval met zijn auto. Boateng schoot met zijn Mercedes van de rijbaan en belandde bij de vangrail. Boateng had geen verwondingen opgelopen, maar de auto was wel flink beschadigd. De routinier had zijn club niet geïnformeerd en moet nu een boete betalen. Het bedrag wordt geschonken aan een ziekenhuis in München.

Bayern gaf aan dat Boateng een voorbeeldfunctie heeft en beter had moeten weten, maar de verdediger vindt de straf van zijn werkgever triest. "Ik weet dat het een vergissing was om de club niet te informeren over mijn reis", zegt Boateng tegenover BILD. "Maar op dat moment had ik alleen maar mijn zoontje in gedachten. Het ging niet goed met zijn gezondheid."

"Als een zoon zijn vader belt, dan gaat hij gewoon, maakt niet uit hoe laat het is. Voor hem accepteer ik elke straf, het is tenslotte mijn zoon. Ik zou graag een vader willen zien die niet halsoverkop vertrekt als het om zijn vierjarige zoon gaat. Die zijn er niet. Dat ik hiervoor beboet wordt, vind ik triest", besluit Boateng zijn tirade. De hoogte van de boete is niet bekendgemaakt.