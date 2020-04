Rashford doet op Instagram oproep aan United: ‘Hij is van wereldklasse’

Manchester United heeft van alle geïnteresseerde clubs de beste papieren om Jadon Sancho over te nemen van Borussia Dortmund, zo verzekerde de Daily Mirror dinsdag al. Marcus Rashford liet woensdag in een korte livestream op zijn Instagram-account weten de komst van Sancho naar United wel te zien zitten. "Het zou goed zijn voor ons als hij komt", aldus de Engelse spits over zijn landgenoot.

"Sancho is een fantastische speler, hij is een beetje de speler van de volgende generatie", vindt Rashford. Volgens de geruchten wil Manchester United komende zomer 130 miljoen euro neertellen voor de aanvaller van Dortmund, die eveneens nadrukkelijk gevolgd wordt door Chelsea. "Het is geweldig om te zien hoe hij uitgroeit tot de speler die hij aan het worden is. Hopelijk kunnen we samenspelen, dat zou mooi zijn."

Rashford, die tot nu toe zeven keer samenspeelde met Sancho in het nationale elftal van Engeland, hoopt dan ook dat Manchester United zijn landgenoot binnenhaalt. "Hij heeft zijn eigen speelstijl, hij is creatief en fantasierijk. Dat zijn de dingen die je nodig hebt om van wereldklasse te zijn." De transfer van Sancho naar United is overigens nog verre van rond. Dinsdag zei de algemeen directeur van Dortmund, Hans-Joachim Watzke, dat Sancho ondanks de coronacrisis niet zomaar mag vertrekken.

"Er mag dan een crisis zijn, de rijke clubs hoeven niet te denken dat ze bij Dortmund op koopjesjacht kunnen gaan", aldus Watzke, die Sancho het liefst nog een jaar in Duitsland houdt. "We zullen niemand onder zijn waarde verkopen. We hebben voor de coronabreak al gezegd dat we Sancho het liefst willen behouden, maar we zullen uiteindelijk ook moeten respecteren wat de speler wil." Sancho was aan een uitstekend seizoen bezig: de twintigjarige vleugelspits staat op 17 goals en 19 assists in 35 officiële wedstrijden.