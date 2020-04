Woeste Rob Jansen zet rebellie op touw: ‘Ze zijn knettergek’

Rob Jansen vindt het bizar dat de UEFA de huidige seizoenen nog wil uitspelen. Vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn de competities opgeschort, maar er worden inmiddels wel plannen gemaakt om in de zomer te gaan voetballen. "Ze zijn knettergek. Hoe naïef ben je?", laat de woeste zaakwaarnemer weten in gesprek met RTL Nieuws. Jansen vertelt dat hij zijn cliënten gaat aanraden niet te gaan voetballen.

Volgens de belangenbehartiger is er geen enkele reden om met gevaar voor de gezondheid over een paar maanden te gaan voetballen. "Er is geen sportieve, gerechtvaardigde manier om de competities uit te spelen. Wel een economische, maar op dit moment kost alles geld, hoor", aldus Jansen, die hard uithaalt naar de Europese voetbalbond UEFA en wereldvoetbalbond FIFA.

"De UEFA en FIFA? Zijn niet van deze wereld, die hebben geen idee. Vanwege het virus kunnen groepstrainingen helemaal niet plaatsvinden. En die heb je toch echt nodig om je voor te bereiden op wedstrijden. Bovendien zijn sommige spelers per 1 juli weg, omdat hun huidige contract dan is afgelopen, of ze hebben al ergens anders getekend", aldus Jansen, die veel profvoetballers in Nederland als cliënt heeft. Zo is Jansen bij Feyenoord de zaakwaarnemer van Sven van Beek, Leroy Fer, Nicolai Jörgensen, Nick Marsman en Jens Toornstra, terwijl bij Ajax onder anderen Joël Veltman in zijn stal zit. Jansen zou elk van zijn spelers aanraden niet mee te doen aan het uitvoetballen van de competities in Nederland.

"Zo veel als dat in mijn macht ligt. Dan kan het op werkweigering worden gegooid en een rechtszaak worden. Maar als een speler echt niet durft, omwille van zijn gezondheid en die van zijn naasten? Welke rechter gaat hem veroordelen? Welke bond of club gaat hem een boete geven? En wordt dan van de andere spelers verwacht dat ze de wedstrijdjes in die bizarre omstandigheden even uitspelen en ook nog winnen? Joh, ik kan een heel filmscript schrijven van hoe volstrekt onuitvoerbaar dit scenario wordt."