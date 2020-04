Gudde weigert unieke koers te varen en deelt alvast CL-plan van 2020/21

Eric Gudde benadrukt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat het streven is om de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie dit seizoen uit te spelen. De KNVB meldde eerder op de woensdag dat de UEFA er op aandrong dat alle Europese competities op 3 augustus afgelopen moesten zijn, maar nu geeft de Nederlandse voetbalbond aan dat deze datum slechts een streven is.

"De aanbeveling is strak. En je hebt tot 3 augustus de tijd", laat directeur betaald voetbal Gudde weten. "Ik had verwacht dat ze zouden zeggen: er is ruimte om in juni/juli het lopende seizoen af te ronden. Die eindstreep is nu op 3 augustus gelegd. Dan moet je als land je kandidaten opgeven voor de voorronden van Europees voetbal." Gudde geeft aan dat er nog altijd drie scenario's zijn. "Het eerste was onze competities afronden voor 30 juni, al dan niet deels zonder publiek. Scenario twee is de competities afronden na 30 juni, afhankelijk van de UEFA. En scenario 3: de competities worden niet uitgespeeld."

“We gaan aan de slag om scenario 2 concreet vorm te geven, uiteraard in het besef dat de gezondheid van spelers, trainers, scheidsrechters, fans en alle andere betrokkenen te allen tijde bovenaan staat", aldus Gudde, die aangeeft te hopen dat er mogelijkheden zijn om vanaf eind april, binnen de richtlijnen, de topsporttrainingen weer langzaam op te starten. De KNVB-directeur erkent dat tot 28 april, op aangeven van de overheid, alles sowieso stilligt.

Gudde wil niet dat Nederland eigenhandig besluit een streep onder het seizoen te zetten. "Je bent één van de 55 landen binnen een voetbalgemeenschap. Je hebt internationale aspiraties, je speelt in Europacuptoernooien en op dit front zou je dan op eigen houtje kunnen gaan opereren? Dan krijg je een rare situatie. Het is ook de reden dat we in de coronacrisis steeds strak de lijn van het RIVM en de regering volgen. Daarin doen we ook niks op eigen houtje. Bovendien: nu stoppen betekent dat spelers nóg langer stilliggen als het buitenland wél in de zomer doorvoetbalt."

Gudde vertelt dat een nieuw seizoen op zijn vroegst in de derde week van augustus gaat beginnen als ook de Europese toernooien eind juli, begin augustus worden afgerond. "En op zijn laatst na het interlandblok van september. Dus zeg ongeveer rond 10 september. Wat er in dat geval gaat gebeuren met de Europese voorronden hangt van allerlei dingen af. Misschien nog één voorronde in augustus en de rest in september. En wellicht in enkelvoudige wedstrijden. De groepsfase van de Champions League is beoogd om in oktober te starten. En die gaat dan door tot vlak voor kerst. Dat is concreet."