Ünüvar toont specialiteit geblinddoekt; Feyenoorder zwoegt in buitenlucht

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Naci Ünüvar staat erom bekend een bal op het veld zeer fijn te kunnen raken met buitenkantje rechts. Het Ajax-talent bewees woensdag dat dat geblinddoekt niet anders is.





Cesc Fàbregas gaat tijdens coronacrisis regelmatig live op Instagram en sprak deze week digitaal met voormalig Oranje-international Mario Melchiot.





Ronald de Boer en Kees Kwakman tennisten beiden deze week een uurtje voor het goede doel. Initiatiefnemer Diederik van Maren vertoefde gedurende 24 uur non-stop op de tennisbaan en nam het op tegen diverse BN’ers, om zo geld op te halen voor het Nationaal Ouderenfonds.





Ook Juventus-middenvelder Miralem Pjanic blijkt zeer behoorlijk een balletje te kunnen slaan.





Royston Drenthe deelde woensdag het resultaat van maandenlang hard trainen met zijn Instagram-volgers.





Ook Cristiano Ronaldo en Warner Hahn toonden woensdag een glimp van hun imposante lichaam.





Feyenoorder Orkun Kökcü zocht woensdag een sportpark uit om te trainen. Manchester City-aanvaller Gabriel Jesus trainde thuis in São Paulo.





Luis Suárez, Lionel Messi en Alisson Becker genoten van de tijd met hun kinderen.





We eindigen met Lukas Podolski. De aanvaller van Antalyaspor bleef woensdag thuis vanwege de coronacrisis, maar dat lijkt gezien de inrichting van zijn achtertuin én het prachtige weer absoluut geen straf.