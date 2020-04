Depay vuurt terug na stevige kritiek op Instagram-posts: ‘Hou gewoon je mond’

Memphis Depay ligt woensdag hevig onder vuur vanwege twee foto's op Instagram. De aanvaller van Olympique Lyon poseert op het socialmediaplatform met op zijn schouder een lijgerwelp, een kruising tussen een mannetjesleeuw en een vrouwtjestijger. Dierenrechtenorganisatie World Animal Protection Nederland keurt de foto's van Depay in een reactie tegenover De Telegraaf af, maar de Oranje-international zelf is zich van geen kwaad bewust.

Depay heeft zelf een grote tatoeage van een leeuw op zijn rug en beschouwt de lijger als zijn persoonlijke symbool, getuige het bijschrijft 'Memphis x Memphis' bij zijn Instagram-post. "We betreuren het plaatsen van deze foto's", zo laat campagnemanager Sanne Kuijpers namens de organisatie weten. "Als je op deze manier met wilde dieren in contact kunt zijn, is het echt foute boel en gaat er dierenleed achter schuil."

"De handel in wilde dieren, ter vermaak van mensen, is onnodig en veroorzaakt ontzettend veel leed", vervolgt Kuijpers. "Vaak worden leeuwenwelpen speciaal gefokt om te dienen als selfie-knuffeldier. Als ze hiervoor te groot zijn, kun je er nog een tijdje mee wandelen en uiteindelijk worden ze vaak gevaarlijk en ingewisseld voor een nieuw exemplaar. De oude worden dan afgeschoten. Met deze foto geeft Depay het verkeerde voorbeeld."

Hoewel er woensdag veel kritiek klinkt op de foto's van Depay, ook in de reacties op Instagram zelf, heeft de 26-jarige spits de posts niet verwijderd. "We hopen natuurlijk dat hij de foto's offline haalt en inzien dat dit geen goede zet is geweest", zegt Kuijpers. "Wilde dieren horen in het wild, ze zijn er niet voor ons vermaak. Dat moet je ook zeker niet willen promoten."

Depay kan zich niet vinden in de kritiek, zo liet hij een korte livevideo op Instagram weten. "Voor de mensen die de feiten niet kennen, hou gewoon je mond", zegt de aanvaller, die momenteel herstellende is van een kruisbandblessure. "Lijgers zijn niet eens wilde dieren. Ze worden niet in het wild geboren, maar door mensen gemaakt. Ik denk dat ze niet eens zouden overleven in het wild."