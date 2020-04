KNVB wekt internationaal verbazing en onbegrip met persbericht

De UEFA belegde woensdag een grote videovergadering om de voortgang van de competities te bespreken. De bond had er op aangedrongen om het seizoen op clubniveau ondanks de uitbraak van het coronavirus uit te spelen. De KNVB meldde als einddatum 3 augustus voor alle competities in Europa, maar volgens diverse buitenlandse media heeft de UEFA helemaal geen datum genoemd.

De deadline lag in eerste instantie op 30 juni, maar was vanwege de coronacrisis volgens de KNVB dus met een ruime maand verschoven. "Dit houdt in dat er in de tweede helft van juni zal moeten worden gestart met hervatting van de competitie. Daarbij blijft voor ons het belang van de nationale gezondheid het uitgangspunt, inclusief die van onze voetballers, trainers, supporters en scheidsrechters. We gaan hoe dan ook pas voetballen als het volgens het RIVM veilig is. Gezondheid staat voorop, altijd en vooral nu", voegde de KNVB toe.

Dutch FA on its website says UEFA has insisted all completions in Europe MUST be completed by Aug. 3 and season will have to restart mid-June to meet that target. Say games only return when safe. UEFA suggesting no firm dates in place. pic.twitter.com/JJa8IXW1JO — tariq panja (@tariqpanja) April 1, 2020

Volgens diverse buitenlandse media is er nooit een definitieve einddatum vastgesteld door de UEFA. "De Nederlandse bond zegt op hun website dat de UEFA erop aandrong dat alle Europese competities MOETEN zijn afgerond op 3 augustus en dat het seizoen midden juni moet worden herstart", schrijft journalist Tariq Panja van de New York Times op Twitter. "Ze zeggen alleen terug te keren op het veld als het veilig is. UEFA geeft echter aan dat er geen harde data zijn genoemd."

"Eindigen op 3 augustus is maar één van de scenario's. In september spelen blijft ook nog een optie. Bij de UEFA begrijpt men niet waarom de Nederlandse bond zo stellig is met de datum terwijl alles nog onzeker is en alles ligt aan de ontwikkelingen inzake het virus", aldus de journalist. Miguel Delaney van The Independent vult aan: "Bronnen bij de vergadering van de UEFA zeggen me dat er geen specifieke datum is genoemd voor het einde van 2019/20. De opmerkingen van de Nederlandse bond worden bestempeld als 'vreemd'."

Ook journalisten van The Times en ESPN ontkrachten dat 3 augustus als einddatum werd genoemd. Ook Rob Harris van The Associated Press geeft op Twitter aan dat 3 augustus als einddatum slechts besproken is op de vergadering. "De datum die de Nederlandse bond noemt is wel geopperd door de UEFA, maar als potentieel scenario. Geen harde deadline, aangezien er nog veel onzekerheid is."