‘Feyenoord zwaait zeven spelers uit; routiniers blijven mogelijk wel’

Feyenoord lijkt verder te willen met Eric Botteghin, zo claimt Voetbal International woensdag. Het contract van de verdediger werd vorige week formeel opgezegd door de Rotterdamse club, maar men wil wel door met de Braziliaan. Ook is de kans groot dat Leroy Fer nog minimaal een seizoen voor Feyenoord speelt, zo klinkt het.

Fer maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van Swansea City naar Feyenoord en groeide uit tot een belangrijke speler bij de Rotterdammers. Als de voorwaarden goed zijn voor de club, dan wordt de optie in het contract waarschijnlijk gelicht. Daarnaast willen trainer Dick Advocaat en Feyenoord ook nog geen afscheid nemen van Botteghin, zeker zolang er geen betere rechtsbenige centrumverdediger haalbaar is.

Jan-Arie van der Heijden, Renato Tapia, Calvin Verdonk en Elber Evora vertrekken hoogstwaarschijnlijk wel transfervrij bij de huidige nummer drie van de Eredivisie. Ook verschillende huurlingen lijken volgend seizoen niet meer in het shirt van Feyenoord te acteren. Zo wordt er verwacht dat Rick Karsdorp terugkeert naar AS Roma, dat volgens Italiaanse media juist hoopte op een verkoop van de rechtsback om met het geld te investeren in nieuwe spelers.

Ook verdediger Edgar Ié en middenvelder Oguzhan Özyakup, gehuurd van respectievelijk Trabzonspor en Besiktas, lijken volgend seizoen niet meer in Rotterdam te spelen. Özyakup is voor Feyenoord naar verluidt bij een definitieve overgang te duur vanwege zijn transfersom en salaris. Bart Nieuwkoop zal daarentegen weer aansluiten bij de selectie als zijn huurperiode bij Willem II tot een eind komt.