‘Hazard gelooft in God en hij heeft gebeden voor uitstel van het EK’

Eden Hazard liep in november vorig jaar een enkelblessure op in de Champions League-wedstrijd van Real Madrid tegen Paris Saint-Germain. Uit onderzoek bleek later dat de aanvaller een breuk in zijn rechterenkel had opgelopen door de keiharde tackle van Thomas Meunier. De rechtsback van PSG vindt het echter niet eerlijk dat hij zo hevig is bekritiseerd voor het voorval met Hazard in het miljardenbal.

"Hazard is niet door mij geblesseerd geraakt, het was slechts een botsing", vertelt Meunier in een interview met RTBF Sport. "De zaken liggen dus iets genuanceerder." De aanvaller van Real was vervolgens enkele maanden uit de roulatie. In februari maakte hij zijn entree bij de Koninklijke in de competitiewedstrijd tegen Levante. Het ging echter opnieuw mis voor Hazard, die uitviel met een scheurtje in de rechterenkel. De international van België liet zich vorige maand in Dallas opereren en begon gelijk aan de revalidatie.

De verwachting was dat Hazard niet op tijd fit zou zijn voor het EK, dat inmiddels is verplaatst naar de zomer van 2021. Meunier legt een verband tussen de blessure van zijn landgenoot en de beslissing van de UEFA om het EK met een jaar uit te stellen. "Ik zei gelijk tegen mijzelf: ‘Eden gelooft in God en hij heeft gebeden voor uitstel van het EK’. Dat heeft blijkbaar goed gewerkt. Het kan mij ook niet schelen dat het EK nu een jaar later wordt afgewerkt."

Mocht Hazard het EK hebben gemist als het toch deze zomer had plaatsgevonden, dan had Meunier zich niet schuldig gevoeld. "De blessure dateert namelijk van december. Eerst zou Eden er twee weken uitliggen, toen werd het twee maanden. Er was ook weer sprake van een terugval", aldus de vleugelverdediger van PSG, die altijd vertrouwen heeft gehouden in een positieve afloop. "Hazard was waarschijnlijk op tijd fit geweest, mocht het EK toch deze zomer zijn geweest."

Meunier, die over een aflopend contract beschikt bij PSG, weet niet of hij vanwege de coronacrisis nog in actie komt voor de Franse grootmacht. "Ik ben er bang voor, maar ik hoop dat we halverwege mei weer kunnen spelen. Het definitief schrappen van het seizoen zal veel gevolgen hebben." Meunier weet dat hij reeds in verband is gebracht met onder meer Borussia Dortmund, Internazionale en Tottenham Hotspur. "Het is echter mijn doel om bij PSG te blijven, dat weet iedereen. We zullen zien wat er gaat gebeuren."