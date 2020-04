UEFA dringt aan op uitspelen seizoen en stelt nieuwe deadline in

De UEFA heeft woensdagmiddag een grote videovergadering belegd om de coronacrisis te bespreken. De Europese voetbalbond heeft er tijdens dit gesprek op aangedrongen om het seizoen op clubniveau ondanks de uitbraak van het virus uit te spelen. Om dit mogelijk te maken is de interlandperiode in juni tot nader orde uitgesteld en krijgen de nationale bonden tot 3 augustus om de seizoenen af te ronden.

Deze deadline lag in eerste instantie op 30 juni, maar is vanwege de coronacrisis dus met een ruime maand verschoven. “Dit houdt in dat er in de tweede helft van juni zal moeten worden gestart met hervatting van de competitie. Daarbij blijft voor ons het belang van de nationale gezondheid het uitgangspunt, inclusief die van onze voetballers, trainers, supporters en scheidsrechters. We gaan hoe dan ook pas voetballen als het volgens het RIVM veilig is. Gezondheid staat voorop, altijd en vooral nu”, voegt de KNVB toe in een persbericht.

Om dit mogelijk te maken zal de Nederlandse voetbalbond in de komende weken kijken of de clubs na 28 april, de datum die dinsdagavond door de Nederlandse regering werd bepaald als voorlopig eindpunt van de zwaarste maatregelen, een periode van training ingepland kan worden. De KNVB houdt echter ook nog altijd rekening met ‘scenario 3’, waarbij er definitief een streep door het seizoen in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie gezet zal worden.

De beslissing van de UEFA betekent dat de Champions League en de Europa League voorlopig stil blijven liggen. Ook op interlandgebied zal er voorlopig niet gespeeld worden. De play-offwedstrijden voor het naar volgend jaar doorgeschoven EK in juni kunnen geen doorgang vinden en moeten zodoende in een later stadium ingehaald worden. Hetzelfde geldt voor de oefeninduels die het Nederlands elftal in mei en juni tegen Griekenland en Wales zou spelen. Ook de geplande oefenwedstrijden van de Oranje Leeuwinnen tegen België en Noorwegen gaan niet door.

Wat er precies gaat gebeuren met spelers die over een op 1 juli aflopend contract beschikken of dan een transfer maken, zoals Hakim Ziyech naar Chelsea, is overigens nog niet duidelijk. "Op die kwesties komt de UEFA nog terug, onder andere in een algemene vergadering die voor half april gepland staat", zo voegt de KNVB toe.