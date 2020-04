‘Ik zei toen dat het zes jaar zou duren, maar Koeman heeft stuk ingehaald’

Het Nederlands elftal zou aankomende zomer na twee gemiste eindtoernooien op rij zijn rentree maken op het EK. Vanwege de uitbraak van het coronavirus is dat toernooi echter doorgeschoven naar volgend jaar, waardoor Oranje voorlopig geduld zal moeten hebben. Wat Jan Boskamp betreft komt het niet slecht uit voor Nederland dat het toernooi met een jaar is uitgesteld.

Zijn antwoord op de vraag van Het Laatste Nieuws of Oranje deze zomer Europees kampioen had kunnen worden is duidelijk: “Nee. Om te beginnen missen ze een echte spits. Memphis Depay loste dat probleem een beetje op, maar die scheurde in december zijn kruisband. Je hebt nog Steven Bergwijn van Tottenham Hotspur... De beste elftallen van Oranje hadden in het verleden steeds een wereldspits: Robin van Persie, Ruud van Nistelrooij, Patrick Kluivert, Marco van Basten - noem maar op”, vertelt hij.

Voor Boskamp is het nu ‘een beetje wachten’ tot bijvoorbeeld Joshua Zirkzee of Daishawn Redan de volgende stap heeft gezet: “Maar ja, Donyell Malen van PSV is ook nog maar 21. Het uitstel van het EK komt Nederland goed uit, vind ik. Ze zullen sterker zijn in 2021.” Dat Oranje überhaupt kan worden genoemd als een potentiële kanshebber, is wat Boskamp betreft op het conto te schrijven van bondscoach Ronald Koeman: “Ik weet niet of jij het jou herinnert, maar na het WK in Rusland vroeg je mij hoe het zat met het Nederlands elftal.”

“Ik antwoordde dat het zes jaar zou duren voordat Oranje weer kon meedoen voor een titel. Koeman heeft een heel stuk ingehaald. Hij doet het fantastisch”, gaat de analyticus verder. Als het EK wel volgens plan deze zomer had plaatsgevonden, waren België en Italië wat betreft Boskamp de favorieten: “Italië omdat ze een heel goed middenveld hebben met Marco Verratti, Jorginho en Nicolò Barella, plus hun spíts!”, verwijst hij naar Ciro Immobile: “Wat is-ie goed. Hij is toch al 30, geloof ik. Beetje laat opgebloeid. Hij schiet ze uit alle hoeken en standen binnen.”

Van de in België uitgesproken vrees dat de Rode Duivels volgend jaar te oud zullen zijn om het toernooi te winnen wil Boskamp overigens niets weten: “Al dat geouwehoer dat de verdediging te oud wordt... - als Jantje (Jan Vertonghen, red.) trager wordt, zal-ie vanzelf slimmer worden. Dat zag je in die wedstrijd op het WK tegen Frankrijk - stak-ie Kylian Mbappé in zijn achterzak. Als je volgend jaar bij één verdediger twijfels moet hebben, is het Vince (Vincent Kompany, red.). Dan is hij 35... Dat wordt toch lastig voor dat lichaam.”