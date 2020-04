De Bruyne grapt: ‘Ik heb haar verteld dat ik er nog twee jaar aan vastplak’

De aanhoudende coronacrisis en de tijdelijke stillegging van de Premier League vallen Kevin De Bruyne zwaar. De middenvelder van Manchester City verklaart in een video op Instagram Live dat hij hierdoor van plan is om zijn loopbaan sowieso met twee seizoenen te verlengen, al is de opmerking enigszins grappig bedoeld. De Bruyne baalt ervan dat hij al enige tijd in quarantaine verblijft en de Belgische spelmaker kan dan ook niet wachten om weer op het veld te staan.

"Ik heb mijn vrouw verteld dat ik nog een tijdje langer doorga als voetballer", zo vertelt de 28-jarige De Bruyne tijdens de sessie op Instagram, waar ook onder meer Borussia Dortmund-middenvelder Axel Witsel aan meedoet. "Na deze lockdown is het geen optie om thuis te blijven. Ik heb haar dus gezegd dat ik er zeker nog twee jaar aan vastplak. Het is hoog tijd om weer te gaan voetballen. Ik mis het verschrikkelijk en het hele gebeuren valt me zwaar. Maar wij zijn niet belangrijk en voetbal is momenteel ook niet belangrijk."

De Belgische middenvelder snapt dat ook de voetballiefhebbers zware tijden meemaken. "Maar veiligheid gaat boven alles", zo benadrukt De Bruyne, die een inkijkje geeft in zijn dagelijks leven tijdens de coronacrisis. "Ik ben nu alweer twee weken thuis. In het begin waren mijn kinderen ziekjes, wat mij zorgen baarde. Gelukkig gaat het nu alweer een stuk beter, al waren daar wel acht of negen dagen voor nodig. Je weet natuurlijk nooit wat er kan gebeuren."

De Bruyne laat zich niet specifiek uit over zijn toekomst bij Manchester City, dat door de UEFA voor twee seizoenen is uitgesloten voor deelname aan de Champions League vanwege het overtreden van de regels van Financial Fair Play. Zijn contract in het Etihad Stadium loopt nog ruim drie jaar door. Volgens L'Équipe staat ploeggenoot Raheem Sterling open voor een terugkeer bij Liverpool, nu Manchester City voorlopig geen Europees voetbal lijkt te spelen. Manager Josep Guardiola liet onlangs in de Engelse media al optekenen dat hij niet van plan is om the Citizens na dit seizoen te verlaten.