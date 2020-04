Woensdag, 1 April 2020

Barça wil Atlético en PSG voor zijn met nieuw contract

AC Milan ziet José Manuel ‘Pepe’ Reina als mogelijke opvolger van Gianluigi Donnarumma, die na dit seizoen wellicht vertrekt uit het San Siro. De Spaanse doelman wordt momenteel uitgeleend aan Aston Villa. (Diverse Italiaanse media)

Bayern München voegt zich in het rijtje clubs met interesse in Thomas Meunier. De verdediger, die bij Paris Saint-Germain over een aflopend contract beschikt, wordt tevens genoemd bij onder meer Juventus, Internazionale en Borussia Dortmund. (Diverse Duitse media)

Barcelona wil Nélson Semedo langer aan de club binden. De rechtsback, wiens contract doorloopt tot medio 2022, wordt gevolgd door onder meer Atlético Madrid en Paris Saint-Germain. (Mundo Deportivo) De rechtsback, wiens contract doorloopt tot medio 2022, wordt gevolgd door onder meer Atlético Madrid en Paris Saint-Germain.

Arsenal ziet in Marc Roca de opvolger van Dani Ceballos, die na zijn verhuurperiode waarschijnlijk weer terugkeert bij Real Madrid. De middenvelder heeft een ontsnappingsclausule van veertig miljoen euro in zijn contract bij Espanyol. (Sport)

Dario Van den Buijs heeft verschillende opties in België. Heracles Almelo zegde het contract van de verdediger onlangs formeel op, maar is nog wel met hem in gesprek over een eventuele verlenging van de samenwerking. (Het Laatste Nieuws)