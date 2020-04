‘Mijn carrière is compleet als ik voor de Marokkaanse bond heb gespeeld’

In 'Kijkje in de Keuken' bezoekt presentator Mounir Boualin opvallende spelers uit de Keuken Kampioen Divisie en interviewt ze in de keuken van hun club. Wat maakt hun club zo bijzonder, hoe is het voetballen in de KKD en hoe ziet hun privéleven eruit? In deze aflevering, die vlak voor de coronamaatregelen werd opgenomen, is Mounir in het Rabobank IJmond Stadion van Telstar te gast bij Reda Kharchouch. De 24-jarige aanvaller maakte pas kort geleden de overstap naar het betaald voetbal, maar maakte reeds zoveel indruk dat de Eredivisie interesse in hem toont. Telstar heeft echter deze week zijn optie gelicht waardoor hij nog een jaar langer onder contract staat.

