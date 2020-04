‘Ashley Cole vastgebonden aan stoel tijdens brute overval op villa’

De villa van Ashley Cole in het Engelse graafschap Surrey is op 21 januari overvallen door gewapende en gemaskerde dieven, zo weet onder meer The Sun te melden. De overvallers, die naar verluidt ‘s avonds binnendrongen, waren uit op peperdure juwelen van de oud-speler van onder meer Arsenal en Chelsea. Bronnen beweren zelfs dat Cole enige tijd is vastgebonden aan een stoel. De voormalig linksback is ‘hevig geschrokken’ door het hele voorval, zo klinkt het.

Een vertegenwoordiger van het management van Cole wil het incident overigens niet bevestigen. Een bron dicht bij de Engelsman rept tegenover The Sun over een ‘verschrikkelijke ervaring’."De overvallers kwamen erg professioneel over en wisten ook precies wat ze moesten doen. Ze hebben waarschijnlijk bewust het huis van Ashley uitgekozen en de woning vantevoren grondig geanalyseerd." Cole heeft in ieder geval geen verwondingen overgehouden aan de overval. De waarde van de buit, voornamelijk bestaande uit juwelen, is niet bekend.

De politie is ruim twee maanden later nog steeds op zoek naar de overvallers. Hangende het onderzoek worden verder geen details wereldkundig gemaakt. Een buurtgenoot omschrijft Cole tegenover The Sun als ‘een van de meeste bekende mensen uit de regio’. "Degene die dit heeft gedaan, moet voorkennis hebben gehad over het huis. Het komt voor iedereen als een schok, zoveel is zeker." In de villa van de 39-jarige Cole werd in 2010 ook al eens ingebroken.

Cole, met 107 interlands voor Engeland achter zijn naam, kwam tijdens zijn actieve loopbaan naast Arsenal en Chelsea ook uit voor AS Roma, Los Angeles Galaxy en Derby County. Bij laatstgenoemde club, waar Phillip Cocu momenteel de manager is, zette hij vorig jaar een punt achter zijn carrière. Cole is tegenwoordig werkzaam als jeugdtrainer bij Chelsea en verschijnt daarnaast geregeld op de Engelse televisie als analist bij wedstrijden.